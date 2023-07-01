«Это очень опасно для мира». Зеленский предупредил, что Россия может взорвать ЗАЭС дистанционно, даже после передачи станции Украине 1 июля, 14:37 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко/Файл-фото)

Президент Владимир Зеленский заявил, что даже в случае передачи россиянами Запорожской АЭС, существует угроза для всего мира, поскольку оккупанты могут взорвать ее дистанционно.

Об этом он сообщил во время общения с испанскими СМИ.

«Мы уверены, что [станцию] будут передавать с заминированными элементами для того, чтобы потом потом у них был такой шанс [взорвать станцию]. Мы точно знаем, что это рассматривалось РФ как один из планов, чтобы потом, когда станцию передадут нам, дистанционно сделать подрыв для выброса и это также очень опасно», — заявил Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что даже когда Россия передаст ЗАЭС, МАГАТЭ должно все детально проверять, поскольку «это очень опасно для мира».

Зеленский добавил, что сотрудники на станции — граждане Украины, но руководство из российского Росатома. Украинское руководство было вывезено, и сейчас находится в плену.

Он отметил, что детей некоторых сотрудников на ЗАЭС Россия вывезла на свою территорию для шантажа работников и принуждения их выполнять приказы боевиков.

«То есть они являются на сегодня живыми заложниками», — сказал Зеленский.

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Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».