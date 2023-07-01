Угроза теракта РФ на ЗАЭС: в ISW оценили, что оккупанты могут сделать на станции и назвали цель угроз Кремля 1 июля, 08:00 ЗАЭС под оккупацией рф во время посещения миссией МАГАТЭ 01−02.09.2022 (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Институт изучения войны (ISW) оценил возможность теракта России на Запорожской АЭС. Российские войска вряд ли вызовут преднамеренную «аварию» на станции, однако Кремль продолжает угрожать радиологическим инцидентом, чтобы сдержать контрнаступательные действия Украины и уменьшить поддержку Запада накануне саммита НАТО.



Об этом говорится в новом отчете ISW.

Сообщается, что российские войска не смогут контролировать последствия радиологического инцидента на ЗАЭС, зато он может еще больше ухудшить способность России удерживать оккупированные территории юга Украины, сделав их непригодными для проживания.

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Однако разрушение Россией Каховской ГЭС также негативно повлияло на российские войска, поэтому нельзя исключать вероятные планы России по диверсии на ЗАЭС.

В ISW привели примеры возможных радиационных техногенных инцидентов на ЗАЭС, которые может вызвать Россия:

российские войска могут сбросить облученную воду с ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать потенциальному украинскому передвижению через ныне в основном осушенное водохранилище,

российские войска могут попытаться создать радиологический шлейф, чтобы охватить большую территорию юга Украины, хотя реакторы сконструированы таким образом, что сделать это трудно. Поскольку в Запорожской области с 9 июня по 3 сентября будут преобладать северные ветры, шлейф радиации от ЗАЭС повлияет на российские войска в Запорожской и Херсонской областях и в Крыму в большей степени, чем на украинские.

российские войска могут осуществить техногенную « аварию», которая создаст меньший радиационный радиус, чтобы предотвратить продвижение украинских войск вблизи самой ЗАЭС.

Однако отмечается, что ни один из этих вариантов не принесет большей пользы для российских сил, чем вероятные последствия, которые они вызовут.

В ISW также проанализировали слова представительницы российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой, где она обвинила Украину в якобы «подготовке теракта на ЗАЭС». Аналитики назвали ее высказывания «бессмысленными спекуляциями», которые характерны для информационных операций Кремля.

По данным ISW, Кремль использует угрозы ядерной эскалации и предупреждает об угрозах на ЗАЭС чтобы давить на Украину для сдерживания военных действий и предотвращения поддержки Украины Западом.

Кремль также надеется сделать невозможным пересечение украинскими войсками Каховского водохранилища, поскольку тогда России придется сдерживать наступление на большем участке фронта.

Риторика России относительно ядерного шантажа, по мнению аналитиков, также сильно нацелена на западную аудиторию, и появление эскалационных сигналов и риторики вокруг ЗАЭС, может повлиять на принятие Западом решений в отношении Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

Инфографика: NV

Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в якобы намерениях «осуществить теракт» на Запорожской АЭС, которая сейчас контролируется российскими войсками.