«Слышим абсолютную тишину». Подоляк призвал мир отреагировать на вероятный подрыв ЗАЭС россиянами 2 июля, 11:30 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Глава Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мировые лидеры должны предупредить Россию о том, что любой теракт на территории ЗАЭС будет приравнен к использованию тактического ядерного оружия.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«От теракта на крупнейшей атомной станции Европы нас отделяет лишь одно совместное публичное заявление от лидеров глобального мира: «Любая российская провокация на ЗАЭС мгновенно будет приравнена к использованию тактического ядерного оружия с соответствующими конкретными последствиями», — заявил Подоляк.

Видео дня

Зато, как отметил советник главы Офиса президента, Украина слышит от международного сообщества только «абсолютную и красноречивую тишину».

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне закончили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

По данным ГУР, российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС.

29 июня в Украине начались специальные учения для подготовки к возможному российскому теракту на ЗАЭС.