Залужный посетил Ровенскую АЭС, где обсудил возможные сценарии развития событий на ЗАЭС 3 июля, 13:41 Валерий Залужный на Ровенской АЭС (Фото:Скриншот видео Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили Ровенскую атомную электростанцию, где услышали от специалистов прогнозы на случай аварийных ситуаций на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, опубликовав видео в понедельник, 3 июля.

Залужный и Шаптала вместе с президентом Энергоатома Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком проработали вопрос обмена информацией между военными и энергетиками. Это нужно, чтобы проанализировать, спланировать и спрогнозировать возможные сценарии развития событий на Запорожской атомной станции, пояснили в Генштабе.

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«Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации», — говорится в сообщении.

1 июля Зеленский провел на Ровенской АЭС выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в которой принимал участие и Залужный.

Российские войска оккупировали Энергодар и Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года. С тех пор они ее обстреливают и фактически превратили в свою военную базу.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.



В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.



Инфографика: NV