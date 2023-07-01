«500 танков не стоят атомной бомбы». Британский экс-разведчик анализирует страхи США относительно эскалации и объясняет, почему ВСУ не надо спешить 1 июля, 08:11 NV Премиум Защитники Украины в районе Бахмута, июнь 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Военный аналитик Фрэнк Ледвидж в разговоре с NV сравнивает украинское контрнаступление с двухлетней итальянской кампанией союзников во Второй мировой и прогнозирует, когда и при каких условиях F-16 изменят ситуацию на фронте.

Любые операции контрнаступления на хорошо укрепленные линии обороны противника — очень медленные. Поэтому не следует ожидать от ВСУ освобождения территорий одним броском, считает Фрэнк Ледвидж, в прошлом офицер британской военной разведки, а теперь преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

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С военным экспертом NV пообщался во время его очередного визита в украинскую столицу. В интервью он объяснил, почему странам НАТО очень нужна Украина, оценил работу западных и украинских спецслужб в деле «гангстера» Пригожина, и вспомнил об американских танках, которые пока гниют в пустыне, хотя могли бы помочь ВСУ.