В Генштабе рассказали, как подготовлены Силы обороны на случай теракта россиян на Запорожской АЭС 5 июля, 11:50 Украинский военный в освобожденной от оккупантов Новодаровке Запорожской области, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На случай радиационной опасности из-за возможного подрыва Запорожской АЭС украинские военные на фронте обеспечены средствами индивидуальной защиты и радиационного контроля.



Об этом начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал в интервью Укринформу.

«Кроме того, Силы обороны имеют подготовленные и оснащенные современными приборами резервы личного состава, которые могут непосредственно выполнять задачи радиационной разведки, контроля и деконтаминации подразделений, попавших в зону радиоактивного заражения», — сказал он.

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Вечером 4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины. По данным ВСУ, страна-агрессор может пойти на провокацию в ближайшее время.

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».



Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.



2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.



В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.