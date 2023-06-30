«Нисколько не останавливает». Залужный ответил на ядерные угрозы России

30 июня, 13:24
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Валерий Залужный (Фото:www.president.gov.ua)

Валерий Залужный (Фото:www.president.gov.ua)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя ядерные угрозы России, заявил, что его они не останавливают.

«Меня это нисколько не останавливает», — сказал Залужный в интервью The Washington Post.

Издание пишет, что один из худших сценариев, который должен учитывать Залужный, — это угроза того, что российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие.

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«Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то идут извне: „Бойтесь ядерного удара“. Что же, мы должны сдаться?», — сказал главнокомандующий.

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Угроза подрыва ЗАЭС россиянами — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения потребностей станции.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ядерное оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Война России против Украины

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