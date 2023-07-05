«Способна на любые поступки». Россия нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям — Маляр 5 июля, 11:55 Россия нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на сообщения о возможном подрыве россиянами Запорожской АЭС, сказав, что Россия способна на любые, даже «тотально безрассудные» поступки, которые потом попытается выдать за чужие.

В своем Telegram она сообщила, что Россия «нагнетает» ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

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Маляр добавила, что как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение — для РФ является инструментом достижения военных целей.



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Заместитель министра обороны добавила, что в четырех украинских регионах — в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС и призвала украинцев сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций.

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Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».

4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации оккупантов на территории временно оккупированной ЗАЭС.

По данным ВСУ, 4 июля на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.