Почему РФ нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС, велики ли риски сейчас и что говорит об эффективности стратегии ВСУ в контрнаступлении — ISW 5 июля, 08:41 Энергоблоки Запорожской АЭС (Фото:International Atomic Energy Agency/Handout via REUTERS)

На данный момент Россия вряд ли спровоцирует инцидент с выбросом радиации на ЗАЭС, даже если реализует операцию «под фальшивым флагом», а ее усилия по созданию напряженности вокруг станции являются частью более широкой информационной операции против Украины, в том числе и перед саммитом НАТО.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Россия, вероятно, сосредоточена на обвинениях Украины в якобы «безответственных» действиях вокруг ЗАЭС, включая создание условий для возможной операции «под фальшивым флагом». Однако сейчас Россия вряд ли спровоцирует серьезный радиационный инцидент на ЗАЭС, утверждают аналитики ISW, комментируя данные Генштаба ВСУ о том. Украинские военные сообщили, что войска РФ могут готовиться к провокации на ЗАЭС «в ближайшее время» и разместили предметы, «похожие на взрывные устройства» на крышах третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС — чтобы затем потенциально обвинить Украину в «обстрелах» и повреждении этих объектов. ISW придерживается своих предыдущих оценок и считает маловероятным, что ограниченная российская диверсия на ЗАЭС, в которой РФ может надеяться обвинить Украину, способна вызвать масштабный радиационный инцидент. Реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать значительные повреждения, напоминают в Институте. Украинские военные источники повторяют эту оценку и отмечают, что даже если вероятные взрывные устройства [на крышах реакторов] сдетонируют, повреждения вряд ли повредят сами реакторы, а скорее создадут ложное впечатление, что украинские силы их обстреляли. ISW также комментирует утверждение советника Росэнергоатома о том, что Украина якобы планировала нанести удар по ЗАЭС в ночь с 4 на 5 июля. Аналитики считают, что такие провокационные заявления «и даже возможность реальной провокации на АЭС» вероятно, являются частью более широкой российской информационной операции. Цель такой операции — обвинить Украину в якобы безответственных действиях на ЗАЭС перед предстоящим саммитом НАТО и удержать украинские силы от ведения контрнаступательных действий на оккупированных территориях Запорожской области.

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Аналитики ISW пришли к выводу, что в контрнаступлении ВСУ, вероятно, сосредотачиваются на достижении асимметричного уровня истощения оккупантов. Такой подход позволяет сохранить человеческие ресурсы ценой более медленных темпов территориальных достижений, одновременно постепенно истощая живую силу и технику России. Комментируя соответствующее заявление секретаря СНБО Алексея Данилова от 4 июля на эту же тему, в ISW отмечают, что оно «подчеркивает приоритет текущей кампании Украины» по истощению российской живой силы и средств вместо попыток проведения масштабных механизированных маневров для быстрого возвращения значительных участков территории. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Боб Бауэр 3 июля отметил правильность осторожного подхода ВСУ и попытки избежать больших потерь в контрнаступлении. Бауэр признал, что наступление является сложным для ВСУ из-за мин и других препятствий на расстоянии до 30 км вглубь оккупированной Россией территории.

В то же время, напоминают в ISW, с начала контрнаступления украинские войска освободили территорию на многих участках фронта, и только за прошедшую неделю это 37,4 кв. км на востоке и юге Украины, по оценке Анны Маляр. «Украинские войска продолжают стабильное, постепенное продвижение», — отмечают эксперты.

В ISW отмечают, что нынешние темпы украинских операций не говорят о тупиковой ситуации и не являются доказательством того, что Украина не может вернуть большие территории. Там напоминают, что ВСУ уже проводили успешные кампании медленного и постепенного блокирования районов концентрации россиян на восточном (левом) берегу Херсонской области и ограниченные наземные атаки на западном (правом) берегу в период с августа по ноябрь 2022 года, прежде чем Украине окончательно удалось заставить россиян отойти с правого берега в середине ноября. Ситуация на юге Украины, конечно, иная, поскольку здесь нет естественного «узкого места», как было на левом берегу Херсонской области, где вся логистика россиян опирались на несколько мостов через Днепр, признают эксперты ISW. Однако украинское контрнаступление в Херсонской области тоже чередовало фазы относительно быстрого продвижения с длительными периодами подготовки и боев, сосредоточенных на истощении российских сил и достижении ограниченных территориальных продвижений, что в итоге сделало невозможным удержание позиций на западном берегу Днепра для россиян. Для сравнения, российское зимне-весеннее наступление исчерпалось чуть больше чем за месяц, при этом оккупантам не удалось достичь значительных успехов вдоль границы Луганской и Харьковской областей. Поэтому хотя текущее контрнаступление ВСУ менее драматичное и быстрое, чем то, в ходе которого была освобождена большая часть Харьковской области, оно уже успешнее, чем неудачное российское зимнее наступление, и в целом больше всего похоже на более медленное, но в итоге успешное Херсонское контрнаступление — в частности своим темпом и начальным уровнем прогресса.

4 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта и снова продвинулись вперед на некоторых, напоминают в ISW.

Официальные представители украинского Генштаба заявили о продвижении ВСУ на северном и южном флангах Бахмута. Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что украинские силы продвинулись на расстояние до 2 км в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а один из российских «военкоров» утверждает, что украинские силы дошли до Приютного (15 км запад от Великой Новоселки на западе Донецкой области). Геолоцированные кадры подтверждают, что украинские силы дополнительно продвинулись к югу от Орехова на западе Запорожской области.



Другие выводы ISW за прошедшие сутки:

Вероятно начатая в РФ реорганизация органов внутренней безопасности свидетельствует о том, что Кремль еще не убедился в эффективной нейтрализации угрозы будущих вооруженных мятежей после бунта ЧВК Вагнера 23−24 июня.



Российские власти освободили Евгения Пригожина от финансовой ответственности за ущерб, нанесенный во время его мятежа, и вернули Пригожину значительные активы [в том числе наличными] - вероятно, это произошло в рамках соглашения между Путиным, Пригожиным и белорусским диктатором Александром Лукашенко, подчеркивают в ISW.

Официальная реакция Чечни на избиение российской оппозиционной журналистки и адвоката может повлиять на авторитет чеченского главаря Рамзана Кадырова в российском ультранационалистическом информационном пространстве. Некоторые из известных голосов в этом сообществе использовали нападение на Елену Милашину ( хотя оно не имело отношения к войне в Украине) как возможность выступить против широких попыток цензурировать информпространство в РФ, в том числе и в отношении « военкоров». Это ставит Кадырова перед дилеммой, считают в ISW: либо он поддержит расследование избиения, и тогда рискует подорвать основы своего внутреннего режима, который ранее показательно притеснял оппозиционные голоса, либо не будет поддерживать расследование нападения на Милашину, рискуя своей поддержкой в ультранационалистическом информационном пространстве РФ.

хотя оно не имело отношения к войне в Украине) как возможность выступить против широких попыток цензурировать информпространство в РФ, в том числе и в отношении военкоров». Это ставит Кадырова перед дилеммой, считают в ISW: либо он поддержит расследование избиения, и тогда рискует подорвать основы своего внутреннего режима, который ранее показательно притеснял оппозиционные голоса, либо не будет поддерживать расследование нападения на Милашину, рискуя своей поддержкой в ультранационалистическом информационном пространстве РФ. Сообщается, что Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота — вероятно, чтобы продемонстрировать свою « готовность» противостоять НАТО.