В трех областях начали спецучения из-за угрозы подрыва оккупантами ЗАЭС — фото 29 июня, 20:08 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 29 июня, в Украине начались масштабные специальные учения для подготовки к возможному подрыву российскими оккупантами Запорожской АЭС. Учения проходят в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

«Мы понимаем, что оккупированная врагом Запорожская атомная электростанция на сегодняшний день представляет в техногенном плане огромную опасность, особенно для граждан Днепропетровской, Запорожской и Херсонской области», — говорится в сообщении.

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Во время этих учений воспроизводятся ситуации, когда происходит утечка радиации из одного из энергоблоков. Таким образом пытаются приблизить события к реальности.

На учениях отрабатывают все возможные сценарии, например, что радиоактивное облако может пойти дальше, к любому региону Украины.

В рамках тренировочных мероприятий были установлены контрольно-санитарные посты для проверки транспорта, который выезжает из населенных пунктов. На этих постах работает специальная техника для замеров радиационного фона, а специалисты осматривают и обрабатывают автомобили и эвакуированных.

В этих учениях участвует около 8000 человек, среди которых представители местной власти, правоохранительные органы, волонтеры, врачи и представители различных государственных органов, ответственных за систему гражданской защиты.

Также для эвакуации было задействовано примерно 350 единиц специального транспорта и 400 автобусов. Кроме того, дополнительно было размещено около 200 патрулей Национальной полиции на трассах, чтобы обеспечить беспрепятственное движение эвакуационного транспорта и предотвратить заторы.

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».