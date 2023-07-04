ВСУ сообщают о возможной подготовке россиянами провокации на ЗАЭС 4 июля, 19:34 ЗАЭС в сентябре 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ВСУ официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации оккупантов на территории временно оккупированной ЗАЭС, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным ВСУ, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

В ВСУ убеждены, что их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Также в Генштабе отметили, что об якобы «обстреле со стороны Украины» дезинформируют российские СМИ и Telegram-канали.

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«Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать в любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет», — говорится в сообщении.

В украинской разведке также сообщают, что россияне начали распространять в социальных сетях фейковую информацию о том, что якобы Украина в ночь на 5 июля может атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил в комментарии 24 каналу, что «новые вбросы российской пропаганды по ситуации на Запорожской АЭС — это примитивная и лживая ИПСО». Информация о том, что Украина может атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, конечно, не соответствует действительности, подчеркнул Юсов.

В ГУР отметили, что фейки россиян могут быть ответ на широкую информационную кампанию, которую Украина ведет в мире с освещением преступлений российских захватчиков на территории Запорожской АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Также, по словам Юсова, такие информационные кампании могут проводиться как подготовка и информационное прикрытие к подлинным террористическим действиям.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.

В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.