Во время военного положения. Имеют ли право студенты и преподаватели на отсрочку и выезд за границу 11 июля, 16:03 Могут ли студенты получить отсрочку от армии во время войны (Фото:ИССЗИ им. И. Сикорского / Facebook)

Рассказываем, что известно о мобилизации студентов, аспирантов, преподавателей и выезде за границу этих категорий лиц.

Информацией по этой теме поделился адвокат волонтерского движения Адвокаты ВСУ Роман Лихачев.

Могут ли студенты получить отсрочку от мобилизации во время военного положения

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Согласно статье 23 Закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации такие военнообязанные:

соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или формам получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессиональных заведений ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

Закон Украины Об образовании устанавливает, что профессиональное высшее образование получается на основе полного или базового среднего образования. Получение профессионального высшего образования на основе базового среднего образования осуществляется с одновременным получением полного общего среднего образования и получением соответствующего документа о среднем образовании (ч. 2 ст. 16 ЗУ Об образовании).

Согласно ст. 28 О О высшем образовании в Украине действуют учреждения высшего образования следующих типов: университет; академия, институт; колледж . Лица, окончившие бакалавриат, перед поступлением в магистратуру уже не считаются студентами и не могут претендовать на отсрочку от мобилизации. В таком случае они не являются соискателями высшего образования, поскольку списки студентов формируются, как правило, с первого сентября. В настоящее время указанные лица теряют право отсрочки.

Может ли человек иметь отсрочку при получении второго, третьего или четвертого образования? Во время обучения студенты имеют право на отсрочку, если учатся на дневной или дуальной форме обучения.

В случае если студенту или преподавателю пришла повестка, необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, собрав с собой необходимые документы, подтверждающие факт обучения/преподавание в соответствующем заведении (контракт, справку и т.д., которые можно получить в соответствующем учебном заведении).

Могут ли студенты и соискатели образования выезжать за границу во время военного положения

Согласно письму ГНСУ О порядке организации выезда за границу на период действия правового режима военного состояния пересечение границы студентами (соискателями образования) возможен в том случае, если лица в подтверждение своего статуса предоставляют соответствующие документы:

соискателями профессионального высшего и высшего образования за границей представляются студенческий билет или студенческая виза;

переведенные и нотариально заверенные документы обучения личности в зарубежном вузе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении им отсрочки от призыва ( призыва по мобилизации), справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей по дневной или дуальной формах получения образования.

Для этого в территориальный центр комплектования нужно подать документы, подтверждающие факт поступления и необходимость выезда на обучение (контракт, приглашение и т.д.).

Уточнить необходимую информацию по этой теме можно в call-центре Вооруженных Сил Украины:

0-800-500-410,

0-800-500-442,

044-454-44-99.

Напомним, ранее НВ рассказывал, что в Украине могут разрешить выезд за границу еще нескольким категориям мужчин. Позже советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что готовится документ, который упростит выезд за границу мужчинам.

Также мы писали, что с 1 октября некоторые категории женщин будут обязаны встать на военный учет, и объяснили, как это повлияет на возможность уезжать за границу.

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