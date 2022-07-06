Еще одно расширение списка. В Украине могут разрешить выезд за границу еще нескольким категориям мужчин 6 июля, 18:33 Кому из мужчин планируют разрешить уезжать из Украины (Фото:facebook.com/DPSUkraine)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 7484−1, в котором предлагают расширить список мужчин, которым будет разрешен выезд за границу во время военного положения.

В проекте предлагается расширить перечень категории лиц, не подлежащих мобилизации – из числа тех, кто и так выполняет важные функции в тылу:

«То есть они тоже смогут мобилизироваться, но на условиях добровольности, когда сочтут, что готовы и физически, и морально защищать Отечество с оружием в руках, и что именно в такой роли они будут более полезны для государства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Кроме того, предлагается добавить право на получение отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации следующим категориям:

женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или двое детей в возрасте до 14 лет, или один ребенок в возрасте до 14 лет при установленной беременности женщины, или один ребенок в возрасте до трех лет;

признанным в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии), или на более длительный период ( если болезнь, по выводам профильных врачей, требует более длительного лечения, или без ограничения срока ( если болезнь неизлечима).

Согласно предложенным нововведениям в список лиц мужского пола возраста 18-60 лет, которым разрешен выезд за границу в условиях военного положения, также планируют добавить некоторые категории.

Кому из мужчин 18-60 лет предлагают разрешить выезжать из Украины во время войны

В тексте предложенных обновлений в Закон говорится, что «граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет имеют право выехать за пределы Украины во время действия военного положения, если они подпадают под нормы абзацев три-пятнадцать части первой и абзаца второго части третьей статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, а также если они:

имеют действующие рабочие ( или спортивные) контракты в других странах ( или официальное подтверждение о намерении юридических лиц других стран трудоустроить их по прибытию);

или спортивные) контракты в других странах или официальное подтверждение о намерении юридических лиц других стран трудоустроить их по прибытию); контракты с заказчиками из других стран сроком на 1 год и более на предоставление IТ-услуг;

контракты о предоставлении консультационных услуг при уплате единого налога в Украине;

имеют или имели ранее рабочие визы в другие страны;

имеют недвижимость, бизнес ( в качестве собственников, совладельцев) или вид на постоянное проживание в других странах;

в качестве собственников, совладельцев) или вид на постоянное проживание в других странах; чьи члены семьи находятся на законных основаниях в других странах;

являются моряками ( капитан, другие лица командного состава, лица судовой команды), имеющие действующие Свидетельства специалиста, выданные в соответствии с Кодексом торгового мореходства Украины;

капитан, другие лица командного состава, лица судовой команды), имеющие действующие Свидетельства специалиста, выданные в соответствии с Кодексом торгового мореходства Украины; являются студентами или поступили в учебные заведения других стран;

для участия в международных соревнованиях, проводимых признанными в Украине международными федерациями, или государственными структурами или юридическими лицами других стран ( по согласованию с государственными структурами или с международными/национальными федерациями по соответствующим видам спорта);

по согласованию с государственными структурами или с международными/национальными федерациями по соответствующим видам спорта); для участия в учебно-тренировочном собрании, продолжение тренировочного процесса команд и отдельных учащихся и тренеров детско-юношеских спортивных школ и других государственных/коммунальных учреждений физической культуры и спорта - по приглашению представителей других стран;

командированы/уполномочены зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством благотворительными или волонтерскими организациями или гражданско-военными администрациями для поездки в другие страны за гуманитарным грузом или транспортным средством для передачи военным подразделениям".

Также предлагают право выезда за пределы Украины во время действия военного положения предоставлять лицам, определенным Кабинетом Министров Украины.



По состоянию на 4 июля 2022 года законопроект рассмотрен Комитетом и предоставлен для ознакомления.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский не поддержал петицию по поводу разрешения выезда за границу мужчин.

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