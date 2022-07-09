Власть готовит документ, упрощающий выезд за границу мужчинам — Арестович 9 июля, 00:23 Выезд мужчин за границу регулируется ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации (Фото:Polskie Radio)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что готовится документ, который упростит выезд за границу мужчинам. В частности, речь идет о возможности украинских моряков работать по контракту.

Об этом он сказал в эфире Фейгин Live.



Арестович добавил, что в целях восстановления экономики, границы для временного выезда вскоре будут максимально открыты — не только морякам.

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«Не надо бояться, что у нас все разбегутся. Я слишком уважаю свой народ, чтобы поверить, что все сбегут от призыва. А если и бросят, то, честно говоря, на фиг они в армии нужны с такой мотивацией», — добавил советник главы ОП.

Ранее НВ пообщался с адвокатом о вопросе выезда мужчин за границу во время военного положения. На сегодня выезд мужчин за границу регулируется ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно ей, покидать Украину в период действия военного положения запрещено всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, кроме ряда исключений.

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