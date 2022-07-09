С 24 февраля. Стало известно, сколько украинок мобилизовали за время полномасштабной войны

9 июля, 11:03
Будут ли принудительно мобилизовать женщин в армию (Фото:Екатерина Павличенко via Facebook)

Будут ли принудительно мобилизовать женщин в армию (Фото:Екатерина Павличенко via Facebook)

Во время военного положения в Украине объявили общую мобилизацию, во время которой могут призвать военную службу всех военнообязанных граждан 18−60 лет.

В Украине женщины тоже военнообязанны, а с 1 октября 2022 года определенные категории женщин будут обязаны стать на военный учет. Несмотря на это, в Министерстве Обороны отмечают, что в настоящее время в принудительной мобилизации женщин нет нужды, а также не планируется никаких ограничений по их выезду за границу. В этой связи появилось много дезинформации и фейков службы женщин в ВСУ.

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Женщины в Украине имеют право служить в армии, они стремятся к этому на добровольной основе. С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину количество добровольцев женского пола среди военнослужащих увеличилось.

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«С 24 февраля по сегодняшний день у нас мобилизовано около 1000 женщин — это те, что сами добровольно пришли и заявили о желании мобилизоваться», — заявила заместитель Министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает АрмияInform.

Также Маляр добавила, что с 2014 ни одна женщина не была принудительно мобилизована на военную службу. Об этом она отмечала и раньше.

Напомним, ранее НВ пообщался с адвокатом, которая рассказала, что именно изменится во взятии женщин на военный учет, когда вступят в силу эти изменения и какими будут правила для военнообязанных женщин. Она также рассказала, какое наказание могут получить женщины, которые не станут на военный учет и объяснила, как проходит эта процедура.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Минобороны Украины Мобилизация Военнообязанные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призыв Война в Украине Военнослужащий Война России против Украины Анна Маляр

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