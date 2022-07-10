От 30 до 100 тысяч гривен. Кто из военнослужащих может получить дополнительные выплаты от государства 10 июля, 11:12 Украинские военнослужащие могут получить дополнительные финансовые выплаты от государства (Фото:Екатерина Павличенко via Facebook)

Рассказываем, из чего состоит финансовое обеспечение украинских военнослужащих, а также кто из них и как могут получить дополнительные выплаты.

В соответствии с Постановлением КМУ от 28 февраля 2022 года № 168 во исполнение Указов Президента Украины в условиях военного положения военнослужащим, начиная с 24 февраля 2022 года, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

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Кроме этого, военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях. Эта выплата начисляется из расчета 100 тысяч гривен в месяц пропорционально количеству дней участия в боевых действиях и мероприятиях.

Денежное довольствие военнослужащего состоит из:

ежемесячного основного вида денежного довольствия ( должностный оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет);

должностный оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет); ежемесячного дополнительного вида денежного довольствия (п овышение должностного оклада, надбавки, доплаты, премия, вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;

овышение должностного оклада, надбавки, доплаты, премия, вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты; одноразового дополнительного вида денежного довольствия ( вознаграждения ( кроме вознаграждения военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты) и помощи).

Кто имеет право на дополнительные выплаты

Военнослужащие Вооруженных Сил,

военнослужащие Службы безопасности,

военнослужащие Службы внешней разведки,

военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны,

военнослужащие Национальной гвардии,

военнослужащие Государственной пограничной службы,

военнослужащие Управления государственной охраны,

военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации,

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта,

военные прокуроры Офиса Генерального прокурора,

лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

сотрудники Службы судебной охраны,

лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейские,

лица рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, которые несут службу в органах и учреждениях указанной Службы, которые расположены в пределах административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь в рамках Программы .

В соответствии с приказами о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 000 гривен, включаются также лица, указанные выше, в том числе:

в связи с ранением ( контузией, травмой, увечьем), связанной с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения ( в том числе зарубежных), включая время перемещения из одного больничного учреждения здравоохранения в другое, либо находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ( постановлением) военно-врачебного ( лекарственно-экспертной) комиссии;

контузией, травмой, увечьем), связанной с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения в том числе зарубежных), включая время перемещения из одного больничного учреждения здравоохранения в другое, либо находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению постановлением) военно-врачебного лекарственно-экспертной) комиссии; захвачены в плен ( кроме добровольно сдавшихся в плен) или являющихся заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие ( в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения);

кроме добровольно сдавшихся в плен) или являющихся заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения); погибли ( умерли в результате полученных после введения военного положения ранений, травм), — выплата осуществляется за весь месяц, в котором человек погиб ( умер).

Как военнослужащим получить дополнительные выплаты

Выплата дополнительного вознаграждения осуществляется на основании приказов командиров (начальников). Об этом рассказала участница волонтерского движения Адвокаты ВСУ адвокат Наталья Лисова.

Военная часть подает заявку на получение средств в Министерство обороны Украины. После этого она получает средства от Министерства и перечисляет их на счет конкретного военнослужащего. Счет должен быть заранее указан в финансовой службе части.

«Военнослужащему следует заблаговременно убедиться через командира, что издан приказ о причислении его к части и вступлении в должность. Выписку из приказа по строевой части можно получить путем представления рапорта», — подчеркнула правозащитница.

В случае, если возникли спорные вопросы получения дополнительной выплаты, необходимо обратиться к заместителю командира по работе с личным составом подразделения для решения вопроса в финансовой службе. В зависимости от случая, иногда может возникнуть необходимость обращаться непосредственно в финансовую службу части.

В случае необходимости за консультацией следует обратиться на горячую линию Департамента финансов Министерства обороны Украины по телефону ( 044) 271−35−59.

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