Широкий перечень. Список болезней, с которыми не мобилизуют в армию 8 июля, 15:04 Людей с какими болезнями и травмами не могут призвать на службу в военное время (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Перечень заболеваний, который освобождает от службы в армии в мирное время, существенно шире, чем основания для освобождения от службы во время военного положения.

Пригодность или непригодность мобилизованных лиц отличается в зависимости от категории граждан. Документом определяется три категории призывников, в зависимости от чего может изменяться их статус службы во время военного положения:

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Граждане во время приписки к призывным участкам и призыву на срочную военную службу, поступлению в военные учебные заведения ( кроме летного состава), военнослужащие срочной военной службы;

кроме летного состава), военнослужащие срочной военной службы; Граждане, принимаемые, военнослужащие призываются и проходят военную службу лиц рядового, сержантского и старшинского состава, прапорщики ( мичманы);

мичманы); Граждане, лица офицерского состава, принимаемые, призываемые и проходящие военную службу лиц офицерского состава, офицеры запаса, призываемые и проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава.

НВ рассказывает, при наличии каких болезней и проблем со здоровьем лицо не может быть мобилизовано в ряды армии.

Нижеследующий список не является исчерпывающим — с полным подробным перечнем заболеваний и условий годности или непригодности призывников можно ознакомиться в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины .

С какими болезнями не мобилизуют в армию — список

Болезни зрения;

Болезни слуха;

Болезни крови и кроветворных органов;

Болезни системы кровообращения;

Инфекционные и паразитарные заболевания;

заболевания, передающиеся половым путем;

ВИЧ-больные;

Расстройства психики и поведения;

Болезни эндокринной системы;

Болезни нервной системы;

Болезни органов дыхания;

Болезни органов пищеварения;

Болезни кожи и подкожной клетчатки;

Болезни костно-мышечной системы;

Болезни и патологии мочекаменной системы;

Злокачественные и доброкачественные новообразования.

Лица, имеющие указанные в перечне болезней, могут быть признаны непригодными, временно непригодными или ограниченно пригодными для военной службы в зависимости от конкретного заболевания и степени его обострения.

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Болезни зрения

Выражены анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах; Резко выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах склеры, роговицы ( рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика ( все виды катаракты), сосудистой оболочки ;

рубцы и помутнения), все виды катаракты), ; Болезни стекловидного тела и глазного яблока ;

; Неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей; Отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

любой этиологии на обоих глазах; Все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

в развитой и последующих стадиях на обоих глазах; Устойчивый паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

при наличии диплопии; близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

или любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр; Остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

одного глаза ниже 0,1 или его слепоты; Отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни слуха

В большинстве случаев лица с нарушениями слуха непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны в военное.

Не подлежат мобилизации лица, имеющие:

полную глухоту на оба уха или глухонемоту ;

на оба уха или ; имеют выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

Болезни крови и кроветворных органов

Анемии ( алиментарные, гемолитические, апластические, послегеморрагические);

алиментарные, гемолитические, апластические, послегеморрагические); Нарушение свертывания крови, пурпура ( идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния;

идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния; Другие болезни крови и кроветворных органов ( агранулоцитоз, болезни селезенки);

агранулоцитоз, болезни селезенки); Некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма (в се виды саркоидоза, иммунодефициты).

Болезни системы кровообращения

Некоронарогенные болезни сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью : перикард, миокард, эндокард, клапанный аппарат, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения ( легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности, болезни легочных сосудов), все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, дегенерация ( дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца;

сердца, : перикард, миокард, эндокард, клапанный аппарат, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности, болезни легочных сосудов), все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, дегенерация дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца; Ишемическая болезнь сердца ( все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнения, атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие);

все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнения, атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие); Цереброваскулярные болезни ( субарахноидальный, внутрижелудочковый, внутричерепный, нетравматический) кровоизлияние, транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт ( геморрагический, ишемический), его последствия, закупорка, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризма прецеребральных, базилярной, сонной, позвоночной артерий; церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства).



Инфекционные и паразитарные заболевания, их последствия

кишечные инфекционные заболевания;

инфекционные заболевания; бактериальные зоонозы; другие бактериальные болезни;

зоонозы; другие бактериальные болезни; вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых, другие вирусные болезни;

с повреждением кожи и слизистых, другие вирусные болезни; протозойные болезни, гельминтозы, педикулез и инфекции;

гельминтозы, педикулез и инфекции; последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;

туберкулез ( органов дыхания, нервной системы, других органов; милиарный туберкулез)



органов дыхания, нервной системы, других органов; милиарный туберкулез) все формы острых и хронических вирусных гепатитов ;

; микозы и дерматофитии ( кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз).



Заболевания, передающиеся половым путем

Инфекционные болезни, передающиеся половым путем — сифилис, гонококковая инфекция, болезни, вызванные хламидиями, трихомонадами и спирохетами, риккетсиозы, трахома и другие инфекции могут служить основанием для получения отсрочки или освобождения от службы.

ВИЧ-больные

Лица, имеющие бессимптомное носительство ВИЧ, непригодны к военной службе в мирное время, ограничены пригодными в военное время или пригодны к военной службе/ограниченно пригодны в военное время. Это определяется индивидуально в зависимости от категории мобилизованных граждан. В большинстве других случаев ВИЧ-инфицированные освобождаются от службы (если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями).

Расстройства психики и поведения

Непригодные к военной службе с исключением из военного учета являются лица, страдающие:

Резко выраженные стойкие психические расстройства (в се виды деменций, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или вследствие соматической болезни; расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга);

се виды деменций, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или вследствие соматической болезни; расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга); Расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ ( алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами; Шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

с часто повторяющимися фазами; Невротические и соматофорные нарушения при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях; Резко выраженные со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций, расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте ( параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально нестабильное, истерическое и другие) расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием;

со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям и эмоций в подростковом возрасте, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально нестабильное, истерическое и другие) расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием; Глубокую или тяжелую умственную отсталость.

Болезни эндокринной системы

Все болезни щитовидной железы ( за исключением новообразований);

за исключением новообразований); Все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы;

и других нарушений регуляции глюкозы; Нарушения других эндокринных желез ;

; Недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ (в се виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз) и другие.

Болезни нервной системы

Основаниями для исключения из военного учета (в зависимости от острой болезни) могут быть заболевания периферической и центральной нервной системы, в том числе воспалительные. Например: все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс, системные атрофии, экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсоно, рассия (кроме вегетососудистой), детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия, эпилепсия и эпилептические синдромы, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств, поражения черепных нервов, нервных корней, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц и т. д.

Болезни органов дыхания

Полностью непригодны к военной службе люди со значительными нарушениями функции внешнего дыхания, озеной, тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

В зависимости от степени обострения временно непригодными или ограниченно пригодными могут быть признаны люди с острыми распираторными инфекциями верхних и нижних дыхательных путей, гриппом и пневмонией, другие заболевания верхних дыхательных путей (искажение носовой перепонки, полипы полостей носа, хронический фарингит, назофарингит, ларингит, ларинготрахеит, хронический синусит, озена, аденоиды, хронические болезни миндалин), хроническими болезнями нижних дыхательных путей (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь), болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких); хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие).

Болезни органов пищеварения

Список заболеваний органов пищеварения достаточно широк. Непригодными (или ограниченно пригодными) для службы в военное время есть лица, имеющие:

челюстно-лицевые аномалии ( кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными или умеренными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными или умеренными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций; болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки ( кроме язвенной болезни, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие), болезни аппендикса, неинфекционный энтерит и колит ( болезнь Крона, язвенный колит), другие болезни кишечника и брюшины ( непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и др.) по значительным или умеренным нарушениям функций;

кроме язвенной болезни, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие), болезни аппендикса, неинфекционный энтерит и колит болезнь Крона, язвенный колит), другие болезни кишечника и брюшины непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и др.) по значительным или умеренным нарушениям функций; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными или умеренными нарушениями функций;

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными или умеренными нарушениями функций; болезни печени ( алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз), болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы ( холецистит, холангит, панкреатит и другие) со значительными нарушениями функций или умеренными нарушениями и частыми обострениями;

алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз), болезни холецистит, холангит, панкреатит и другие) со значительными нарушениями функций или умеренными нарушениями и частыми обострениями; грыжи ( паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости) со значительными нарушениями функций.



Болезни кожи и подкожной клетчатки

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета являются:

диффузный нейродермит ( атопический дерматит ) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит;

) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит; распространенный псориаз, часто рецидивирующие формы ограниченной и распространенной экземы , диффузный нейродермит ( атопический дерматит) с ограниченной лихенификацией кожного покрова, дискоидная красная волчанка , фотодерматиты, вульгарный ихтиоз, рецидивирующая многоформная эритема ( могут быть ограниченно пригодными);

часто рецидивирующие формы ограниченной и распространенной , диффузный нейродермит атопический дерматит) с ограниченной лихенификацией кожного покрова, дискоидная красная , фотодерматиты, вульгарный ихтиоз, рецидивирующая многоформная эритема могут быть ограниченно пригодными); распространенные формы гнездового облысения и витилиго ( может быть ограничено пригодным);

Временно непригодны лица, имеющие состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения (фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, ектима, острая экзема, дерматиты, питириаз розовый, многоформная эритема, парапсориаз) — они нуждаются в лечении, отпуске, увольнении и т. д.

Болезни костно-мышечной системы

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета лица, имеющие болезни со значительными или умеренными нарушениями функций, заостренными изменениями:

инфекционные артропатии ( пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера), воспалительные полиартропатии ( сероположительный и серонегативный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла , ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии); ( полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит );

пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера), воспалительные сероположительный и серонегативный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь , ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии); полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный ); артрозы и другие поражения суставов ( полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов), болезни мягких тканей ( болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча);

полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов), болезни мягких тканей болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча); остеопатии и хондропатии ( остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей ( кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражение хряща);

остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражение хряща); приобретенные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы, приобретенные деформации конечностей , приобретенное плоскостопие , фибробластические нарушения ;

приобретенные деформации , приобретенное , ; болезни позвоночника ( дорсопатии) и их последствия ( кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии).

Также непригодны люди, имеющие двусторонние ампутационные культи верхних или нижних конечностей на любом уровне, одностороннюю ампутационную культю нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Лица, имеющие одностороннюю ампутационную культю верхней конечности на любом уровне, одностороннюю ампутационную культю нижней конечности ниже уровня верхней трети голени, ограничено пригодными в военное время.

Болезни и патологии мочекаменной системы

Непригодные к военной службе с исключением из военного учета есть люди, имеющие:

гломерулярные и тубулоинтерстициальные болезни почек ( нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность) со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью ( ХХН IV-V стадии) или с умеренными нарушениями функций без почечной недостаточности ( ХХН III стадии);

нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность) со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью ХХН IV-V стадии) или с умеренными нарушениями функций без почечной недостаточности ХХН III стадии); обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия ( гидронефроз, пионефроз), вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры умеренным нарушениям функций болезни мужских половых органов ( гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть, фимоз и парафимоз, лейкоплакия).

Относительно женских болезней основанием для непригодности военнообязанной являются следующие заболевания:

болезни молочной железы (д оброкачественная дисплазия, фиброкистозная мастопатия, солитарная киста, аденоматоз, фибросклероз, эктазия протоков, гипертрофия молочной железы, мастодиния, атрофия молочной железы и т. п. ) с умеренным нарушением функций;

оброкачественная дисплазия, фиброкистозная мастопатия, солитарная киста, аденоматоз, фибросклероз, эктазия протоков, гипертрофия молочной железы, мастодиния, атрофия молочной железы ) с умеренным нарушением функций; воспалительные болезни органов малого таза у женщин ( сальпингит и офорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы) со значительным или умеренным нарушением функций;

у женщин сальпингит и офорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы) со значительным или умеренным нарушением функций; невоспалительные болезни женских половых органов ( эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста яичника, киста желтого тела, искажения, полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, привычный выкидыш, женское бесплодие и т. п. ) со значительным или умеренным нарушением функций.

Злокачественные и доброкачественные новообразования

Злокачественные новообразования всех локализаций : губы, полости рта, глотки, органов пищеварения, органов дыхания и грудной клетки, костно-мышечной и соединительной ткани, меланома, мочеполовых органов, глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы, щитовидной железы и других эндокринных желез; метастазы из неуточненных локализаций;

: губы, полости рта, глотки, органов пищеварения, органов дыхания и грудной клетки, костно-мышечной и соединительной ткани, меланома, мочеполовых органов, глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы, щитовидной железы и других эндокринных желез; метастазы из неуточненных локализаций; Злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей ( лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов) полицитемия настоящая, миелодисп;

Доброкачественные новообразования всех локализаций;

Ограниченно или временно непригодны люди, имеющие заболевания в фазе длительной устойчивой ремиссии после проведенного специфического лечения.



Кроме приведенных выше случаев, непригодны к военной службе лица, имеющие следующие пороки, травмы или аномалии, вызывающие значительные или умеренные нарушения функций:

Врожденные аномалии ( пороки развития ), деформации и хромосомные нарушения ;

), деформации и ; Травмы головы и шеи, их последствия, травмы носа , уши , губы и полости рта, глаза и орбиты, горла, трахеи, гортани, внутричерепные травмы ( сотрясение, сдавливание, контузия, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы), травмы зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов , последствия поражения центральной нервной системы от действия внешних факторов;

их последствия, травмы , , и и сотрясение, сдавливание, контузия, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы), травмы и их ведущих путей, других , последствия от действия внешних факторов; Травмы позвоночника , спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов ( переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска; разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга);

, переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска; разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга); Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов, расположенных внебрюшинно, органов таза, политравмы ;

; Травмы верхних и нижних конечностей ( переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, невылученные металлические конструкции), переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза ;

переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, невылученные металлические конструкции), переломы ; Термические и химические ожоги, отморожения , другие действия внешних факторов ( тепловой и солнечный удар, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействие вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсичные действия микроорганизмов I-II групп патогенности, опасными инфекционными болезнями);

, другие действия внешних факторов тепловой и солнечный удар, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействие вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсичные действия микроорганизмов I-II групп патогенности, опасными инфекционными болезнями); Отравления лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами, токсическое действие веществ немедицинского назначения ( алкоголь, укусы насекомых и т. п. ).

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