Во время войны. Смогут ли женщины пересекать границу Украины после постановки на военный учет 7 июля, 07:34 Будут ли ограничивать выезд за границу военнообязанных женщин (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

С 1 октября 2022 года определенные категории женщин в Украине будут обязаны встать на военный учет. Согласно закону, военнообязанные граждане во время военного положения и мобилизации не имеют права на пересечение границы.

Ранее НВ рассказывал, что нужно знать о военном учете женщин в Украине. В марте 2022 года обновили список профессий и специальностей женщин, которые должны стать на военный учет – его сократили.

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В Украине согласно статье 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации на период действия военного положения военнообязанным гражданам ограничен выезд за пределы Украины, кроме лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Военнообязанными в Украине считаются как мужчины, так и женщины в возрасте 18-60 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от службы.

То есть, тем женщинам, которые пройдут процедуру установления на военный учет, может быть запрещено покидать страну в период действия военного положения, рассказала адвокат адвоката Наталья Фещик.

«Перечень оснований, предоставляющих право пересечения границы, определяется соответствующими Правилами . Которые, в то же время, в большинстве случаев являются отсылающими в ст. 23 ЗУ О мобилизации, определяющей перечень оснований отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Так, к примеру, выезжать за границу смогут женщины и мужчины военнообязанные, на иждивении которых трое и более детей в возрасте от 18 лет, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители и родители -воспитатели детей до 18 лет с инвалидностью и тому подобное, - говорит правозащитница. — По логике может казаться, что пока лицо не стало на военный учет, оно не является военнообязанным, а значит, может пересекать границу свободно. Но работать так не будет. Прежде всего, потому, что и для мужчин, и для женщин предусмотрена административная ответственность за не постановку на учет”.

Однако пока в таких ограничениях пока нет нужды, отмечают в Минобороны. Заместитель Министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что с 24 февраля в Украине принудительно не мобилизовали ни одну женщину, как и с 2014 года, а также отметила, что в ближайшее время изменений в этом направлении не запланированы.



Напомним, ранее НВ рассказал, что известно о мобилизации женщин во время военного положения.

Также недавно в Украине много недоразумений в обществе вызвало заявление Генштаба ВСУ по поводу ограничения на внутренние перемещения Украиной военнослужащих. НВ собрал всю известную информацию об этом инциденте.

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