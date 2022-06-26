Расширение списка. В Украине еще одна категория граждан сможет получить отсрочку от мобилизации
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации во время военного положения (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)
В Украине зарегистрирован законопроект, согласно которому еще одна категория граждан может получить право на отсрочку от призыва во время общей мобилизации.
На сайте парламента обнародован проект закона № 7481 о внесении изменений в закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации по расширению перечня лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.
В законопроекте предлагают установить, что не подлежат призыву на военную службу во время действия военного положения во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении нацбезопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины.
Речь идет о таких близких родственниках как:
- муж/жена;
- сын/дочь;
- отец мать;
- дед/баба;
- родной (полнородный, неполнородный) брат/сестра.
Ранее НВ рассказывал, кто может получить отсрочку от призыва во время общей мобилизации и нужно ли для этого появляться в ТЦК. Также мы объясняли, кто имеет право на увольнение с военной службы во время войны.
Напомним, военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжаться в Украине до 23 августа. В Минобороны ранее заявили, сколько человек всего планируют призвать во время войны . Недавно советник председателя ОП Алексей Арестович высказался по поводу общей мобилизации и заявил, что в Украине она сейчас не нужна.
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