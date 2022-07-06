Кому запрещено перемещаться внутри Украины и насколько законен этот запрет — все, что известно 6 июля, 07:26 Сюжет В Украине во время войны действуют ограничения не только по выезду за границу, но и по перемещению внутри страны (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения соответствующих должностных лиц, обеспечивающих вызов во время мобилизации.

Это определено Правилами военного учета призывников и военнообязанных.

В своем Telegram-канале народный депутат от Слуги Народа Александр Федиенко опубликовал документ, подписанный Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным о запрете на внутреннее перемещение военнообязанных украинцев в пределах страны. Согласно тексту документа, эта норма могла быть задействована с момента введения военного положения в Украине, то есть с начала полномасштабного вторжения.

Видео дня

«Завтра напишу больше информации, с юридическими выводами. Обращаю внимание на то, что сейчас война, все меняется достаточно динамично. МО работает чисто в рамках действующего законодательства», - подписал публикацию автор.

Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram опубликовал сообщение, в котором сообщил, что планирующие выезд за пределы своих районов должны получить соответствующее разрешение в ТЦК, но в ближайшие дни препятствовать перемещению людей не будут.

« Уважаемые граждане – призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось». Также он поделился ссылкой на порядок предоставления разрешения. Это тот же документ, что ранее публиковал Федиенко.

Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время / Фото: zsu.gov.ua

В сообщении на официальной странице в Facebook Геншатб ВСУ сообщил , что главная цель более тщательного контроля за выездом военнообязанных в другие регионы – «упорядочение учета перемещенных лиц».

Законен ли этот запрет? Да, он предусматривается нормой закона о воинской обязанности и военной службе, который действует с 1992 года.

Генштаб ВСУ высказался о выезде военнообязанных граждан в пределах Украины во время военного положения / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Сети заявление Генерального штаба вызвало волну возмущения в комментариях.

Украинцы возмущены явлением Генштаба / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного адвокат Евгения Рябека подчеркнула, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений. Она пояснила, что в сообщении Генштаба говорится исключительно об упорядочении учета лиц, изменяющих место жительства или место регистрации.

По ее словам, военнообязанные при смене места жительства должны обратиться в центр военного комплектования, сняться с учета и поехать на учет в новом месте, не являющемся новым правилом.

Рябека подчеркнула, что для выезда из города не нужно брать разрешение: «Сегодня [05.07.2022] еще будут проходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был правильнее. Никто не желает остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось».

«Если в пределах области – не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области – тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю Территориального центра комплектования, уточнить свои данные и получить такое разрешение», — прокомментировал полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь. Он также объяснил, что после начала войны эта норма не считалась необходимой, ведь во время эвакуации многие потеряли свои документы или оставили их в своих домах.

Вечером 5 июля президент Владимир Зеленский обратился к министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ с призывом доложить ему подробности решения и обратился с просьбой в дальнейшем не принимать подобных решений без его ведома: «Сегодня в обществе было много споров о решении Генштаба ВСУ об утверждении разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение… Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня таких решений».

Ранее Запорожская ОВА сообщила, что согласно законодательству выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешено только при наличии специального разрешения.

Представитель Кременчугской военной администрации, начальник райвойска администрации Олег Ледник сообщил, что в настоящее время официального подтверждения из областного центра комплектации относительно запрета на выезд военнообязанных мужчин и женщин из города не поступало , а алгоритм таких действий не отработан. Причиной он отметил, что в КРВА не получил соответствующего документального акта.

По словам Ледника, он обратился в Запорожский ОВ, где ему сообщили, что решение о запрете смены места жительства касается только тех, кто хочет въехать на временно оккупированные территории. То есть если житель Запорожья хочу поехать в Днепр или Киев, в военкомат ему идти не надо.

К слову, на июль 2022 года большая часть Запорожской области находится под оккупацией. По словам руководителя местной областной администрации Александра Старуха по состоянию на начало июня 2022 года, почти 60% области были захвачены оккупантами.



Большая часть Запорожской области находится в оккупации / Фото: deepstatemap.live

Начальник Кременчугского центра комплектования и социальной поддержки Роман Сушко сообщил, что жителям Кременчуга, чтобы уехать из города, не нужно идти в военкомат.

В своем телеграмме читателей попытался успокоить украинский защитник и лидер организации С14 Евгений Карась. Он сообщил, что запрет будет касаться только некоторых лиц на оккупированных территориях, а в относительно спокойных регионах Украины не нужно будет получать разрешения: «О «военкоматном рабстве», которое трубят соцсети. Из того, что сейчас известно — это дезинформация. Не будет этого. Разрешение в военном комиссариате нужно брать не каждому гражданскому для выезда за город, а только очень узкая категория лиц по оккупированным территориям. Измена – отбой. Вы там снова видите волну репостов и публикаций „Генштаб заявил, что мое село окружено повестками!!“ Я вам снова говорю, что речь не о „разрешении на покидание Винницы для поездки в Тернополь, подписан высший верховный прапорщик военкомата“. Измена – отбой. Регуляция и повышенный контроль ( кстати, понятно и логично в военное время) — для учтенных РИК лиц с оккупированных территорий и их поездок и тп».

Как и где получить разрешение на выезд в пределах Украины

Согласно пояснению Генштаба, это ограничение касается всех граждан Украины, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки:



призывников;

военнообязанных;

резервистов.

Разрешение выдается на срок от 30 суток до года , уточнили в Генштабе – в зависимости от категории человека, планирующего выезд.

Чтобы получить разрешение, военнообязанным гражданам нужно обратиться в ТЦК и СП со специальным письменным ходатайством. На его основе руководитель территориального центра комплектования должен выдать разрешение на выезд за пределы проживания ( место пребывания). В других случаях разрешения предоставляют:

для действующих военнослужащих - командиры воинских частей;

для военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины - руководители органов, в которых они состоят на военном учете;

для военнообязанных, резервистов Службы внешней разведки Украины - руководители соответствующих подразделений СВР;

для военнообязанных Оперативно-спасательной службы гражданской защиты – руководители соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.

Полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь в эфире телемарафона рассказал, что Генштаб работает с Минцифрами, чтобы упростить получение разрешений через приложение Действие.

« Соответствующий баланс между обеспечением права граждан на свободное передвижение, а также между порядком контроля за мобилизационным ресурсом будет соблюден», — сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга.

В интервью Радио НВ адвокат Юрий Мельник предположил, что необходимость выдавать разрешения на перемещение внутри Украины парализует работу ТЦК и СП : «Военнокоматы совершенно не готовы к такому. Уже сейчас неоднократно мы помогаем определенным лицам, сопровождаемым в военкомат, потому что есть не единичные случаи нарушения законодательства и прав. <…> Простоять в очереди для того, чтобы только попасть в военкомат, можно не один час. Принятие такого порядка значительно увеличит наплыв людей в военкомат, что может парализовать их работу вообще».

Кому нужно разрешение для смены места жительства во время военного положения

призывникам, имеющим право или уже получившим отсрочку от призыва максимум на один год, однако не позднее даты завершения;

украинцы призывного возраста, имеющие уважительные причины ( например, болезнь или смерть родственников) до 30 дней;

например, болезнь или смерть родственников) до 30 дней; военнообязанным или резервистам, забронированным во время мобилизации и военного положения до 30 дней, однако позже дать окончания срока действия свидетельства об отсрочке;

в отдельных случаях, которые может утвердить руководитель центра комплектования при других уважительных причин после подачи документов.

Кому не нужно получать разрешение для смены места жительства во время военного положения

Лицам, исключенным из военного учета и имеющим соответствующую отметку о снятии с учета, не нужно получать документальное разрешение для выезда.

Военнообязанным гражданам, направляющимся в командировку во время мобилизации и военного положения. С собой нужно иметь паспорт, военный билет или временное удостоверение, документ об отсрочке и командировочное удостоверение.

Призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность ( территориальную единицу). Требуется отметка в удостоверении, военном билете или временном удостоверении. Украинцы должны встать на учет по новому месту дислокации в течение семи дней после снятия с учета.

В Украине до 23 августа пройдет общая мобилизация и военное положение. Во время него в ряды армии могут мобилизовать всех военнообязанных граждан Украины, не имеющих ограничений по возрасту, состоянию здоровья или определенным законом семейным обстоятельствам.

Напомним, люди, ставшие вынужденными переселенцами в результате военной агрессии РФ получают в Украине статус внутриперемещенных лиц . Они могут рассчитывать на финансовую помощь и льготы государства.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.