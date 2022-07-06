Кому запрещено перемещаться внутри Украины и насколько законен этот запрет — все, что известно
В Украине во время войны действуют ограничения не только по выезду за границу, но и по перемещению внутри страны (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)
Гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения соответствующих должностных лиц, обеспечивающих вызов во время мобилизации.
Это определено Правилами военного учета призывников и военнообязанных.
В своем Telegram-канале народный депутат от Слуги Народа Александр Федиенко опубликовал документ, подписанный Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным о запрете на внутреннее перемещение военнообязанных украинцев в пределах страны. Согласно тексту документа, эта норма могла быть задействована с момента введения военного положения в Украине, то есть с начала полномасштабного вторжения.
«Завтра напишу больше информации, с юридическими выводами. Обращаю внимание на то, что сейчас война, все меняется достаточно динамично. МО работает чисто в рамках действующего законодательства», - подписал публикацию автор.
Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram опубликовал сообщение, в котором сообщил, что планирующие выезд за пределы своих районов должны получить соответствующее разрешение в ТЦК, но в ближайшие дни препятствовать перемещению людей не будут.
« Уважаемые граждане – призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось». Также он поделился ссылкой на порядок предоставления разрешения. Это тот же документ, что ранее публиковал Федиенко.
В сообщении на официальной странице в Facebook Геншатб ВСУ сообщил , что главная цель более тщательного контроля за выездом военнообязанных в другие регионы – «упорядочение учета перемещенных лиц».
Законен ли этот запрет? Да, он предусматривается нормой закона о воинской обязанности и военной службе, который действует с 1992 года.
В Сети заявление Генерального штаба вызвало волну возмущения в комментариях.
Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного адвокат Евгения Рябека подчеркнула, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений. Она пояснила, что в сообщении Генштаба говорится исключительно об упорядочении учета лиц, изменяющих место жительства или место регистрации.
По ее словам, военнообязанные при смене места жительства должны обратиться в центр военного комплектования, сняться с учета и поехать на учет в новом месте, не являющемся новым правилом.
Рябека подчеркнула, что для выезда из города не нужно брать разрешение: «Сегодня [05.07.2022] еще будут проходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был правильнее. Никто не желает остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось».
«Если в пределах области – не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области – тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю Территориального центра комплектования, уточнить свои данные и получить такое разрешение», — прокомментировал полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь. Он также объяснил, что после начала войны эта норма не считалась необходимой, ведь во время эвакуации многие потеряли свои документы или оставили их в своих домах.
Вечером 5 июля президент Владимир Зеленский обратился к министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ с призывом доложить ему подробности решения и обратился с просьбой в дальнейшем не принимать подобных решений без его ведома: «Сегодня в обществе было много споров о решении Генштаба ВСУ об утверждении разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение… Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня таких решений».
Ранее Запорожская ОВА сообщила, что согласно законодательству выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешено только при наличии специального разрешения.
Представитель Кременчугской военной администрации, начальник райвойска администрации Олег Ледник сообщил, что в настоящее время официального подтверждения из областного центра комплектации относительно запрета на выезд военнообязанных мужчин и женщин из города не поступало , а алгоритм таких действий не отработан. Причиной он отметил, что в КРВА не получил соответствующего документального акта.
По словам Ледника, он обратился в Запорожский ОВ, где ему сообщили, что решение о запрете смены места жительства касается только тех, кто хочет въехать на временно оккупированные территории. То есть если житель Запорожья хочу поехать в Днепр или Киев, в военкомат ему идти не надо.
К слову, на июль 2022 года большая часть Запорожской области находится под оккупацией. По словам руководителя местной областной администрации Александра Старуха по состоянию на начало июня 2022 года, почти 60% области были захвачены оккупантами.
Начальник Кременчугского центра комплектования и социальной поддержки Роман Сушко сообщил, что жителям Кременчуга, чтобы уехать из города, не нужно идти в военкомат.
В своем телеграмме читателей попытался успокоить украинский защитник и лидер организации С14 Евгений Карась. Он сообщил, что запрет будет касаться только некоторых лиц на оккупированных территориях, а в относительно спокойных регионах Украины не нужно будет получать разрешения: «О «военкоматном рабстве», которое трубят соцсети. Из того, что сейчас известно — это дезинформация. Не будет этого. Разрешение в военном комиссариате нужно брать не каждому гражданскому для выезда за город, а только очень узкая категория лиц по оккупированным территориям. Измена – отбой. Вы там снова видите волну репостов и публикаций „Генштаб заявил, что мое село окружено повестками!!“ Я вам снова говорю, что речь не о „разрешении на покидание Винницы для поездки в Тернополь, подписан высший верховный прапорщик военкомата“. Измена – отбой. Регуляция и повышенный контроль ( кстати, понятно и логично в военное время) — для учтенных РИК лиц с оккупированных территорий и их поездок и тп».
Как и где получить разрешение на выезд в пределах Украины
Согласно пояснению Генштаба, это ограничение касается всех граждан Украины, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки:
- призывников;
- военнообязанных;
- резервистов.
Разрешение выдается на срок от 30 суток до года , уточнили в Генштабе – в зависимости от категории человека, планирующего выезд.
Чтобы получить разрешение, военнообязанным гражданам нужно обратиться в ТЦК и СП со специальным письменным ходатайством. На его основе руководитель территориального центра комплектования должен выдать разрешение на выезд за пределы проживания ( место пребывания). В других случаях разрешения предоставляют:
- для действующих военнослужащих - командиры воинских частей;
- для военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины - руководители органов, в которых они состоят на военном учете;
- для военнообязанных, резервистов Службы внешней разведки Украины - руководители соответствующих подразделений СВР;
- для военнообязанных Оперативно-спасательной службы гражданской защиты – руководители соответствующих органов управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.
Полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь в эфире телемарафона рассказал, что Генштаб работает с Минцифрами, чтобы упростить получение разрешений через приложение Действие.
« Соответствующий баланс между обеспечением права граждан на свободное передвижение, а также между порядком контроля за мобилизационным ресурсом будет соблюден», — сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга.
В интервью Радио НВ адвокат Юрий Мельник предположил, что необходимость выдавать разрешения на перемещение внутри Украины парализует работу ТЦК и СП : «Военнокоматы совершенно не готовы к такому. Уже сейчас неоднократно мы помогаем определенным лицам, сопровождаемым в военкомат, потому что есть не единичные случаи нарушения законодательства и прав. <…> Простоять в очереди для того, чтобы только попасть в военкомат, можно не один час. Принятие такого порядка значительно увеличит наплыв людей в военкомат, что может парализовать их работу вообще».
Кому нужно разрешение для смены места жительства во время военного положения
- призывникам, имеющим право или уже получившим отсрочку от призыва максимум на один год, однако не позднее даты завершения;
- украинцы призывного возраста, имеющие уважительные причины ( например, болезнь или смерть родственников) до 30 дней;
- военнообязанным или резервистам, забронированным во время мобилизации и военного положения до 30 дней, однако позже дать окончания срока действия свидетельства об отсрочке;
- в отдельных случаях, которые может утвердить руководитель центра комплектования при других уважительных причин после подачи документов.
Кому не нужно получать разрешение для смены места жительства во время военного положения
- Лицам, исключенным из военного учета и имеющим соответствующую отметку о снятии с учета, не нужно получать документальное разрешение для выезда.
- Военнообязанным гражданам, направляющимся в командировку во время мобилизации и военного положения. С собой нужно иметь паспорт, военный билет или временное удостоверение, документ об отсрочке и командировочное удостоверение.
- Призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность ( территориальную единицу). Требуется отметка в удостоверении, военном билете или временном удостоверении. Украинцы должны встать на учет по новому месту дислокации в течение семи дней после снятия с учета.
В Украине до 23 августа пройдет общая мобилизация и военное положение. Во время него в ряды армии могут мобилизовать всех военнообязанных граждан Украины, не имеющих ограничений по возрасту, состоянию здоровья или определенным законом семейным обстоятельствам.
Напомним, люди, ставшие вынужденными переселенцами в результате военной агрессии РФ получают в Украине статус внутриперемещенных лиц . Они могут рассчитывать на финансовую помощь и льготы государства.
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