Сняты ограничения одной категории. Для кого из мужчин не действует запрет на выезд за границу во время военного положения
Выезд мужчин за границу 2023: кто получил право на выезд за границу во время военного положения по закону (Фото:Сергей Наев/Telegram)
В Украине меняют правила выезда мужчин за границу — правительство планирует разрешить пересечение границы еще одной категории военнообязанных. Рассказываем, кому разрешают выезд из Украины и для кого нужно разрешение.
Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Законом запрещен выезд за границу таким мужчинам, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Постановление КМУ № 57 определяет список категорий военнообязанных мужчин, и даже действительных военных, которым разрешено покидать Украину во время военного положения и основания, на основе которых они могут это сделать.
Как сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, одной категории мужчин разрешат выезд за границу. Ранее произошли изменения в законодательство в отношении этих мужчин — им предоставили возможность уволиться с военной службы во время военного положения.
«Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции», — говорит Мельничук.
Данная категория мужчин имеет право на отсрочку от мобилизации по статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и право на увольнение с военной службы по статье 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.
Запрет на выезд мужчин за границу — кого не касается
Запрет на выезд за границу во время военного положения касается военнообязанных, поэтому есть несколько категорий мужчин, которые могут покидать Украину, это:
- мужчины до 18 лет и после 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют статус лица с инвалидностью, утвержденный в Украине;
- мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте;
Выезд мужчин за границу — кому разрешен в Украине
Во время военного положения выезд за границу регулируется законом № 57, в котором предусмотрено, что военнообязанные имеют основания на пересечение границ по следующим категориям:
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- по профессии;
- для помощи ВСУ;
- госслужащие;
Таким образом, выезд за границу мужчинам разрешен в следующих случаях:
Госслужащие
При наличии соответствующих документов, в командировку:
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
- Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
- Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;
- государственные секретари министерств;
- Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;
- руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
- Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
- Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
- Председатель и члены Счетной палаты;
- Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
- председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;
- народные депутаты Украины;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
- Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;
- Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
- главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
- судьи Конституционного Суда Украины;
- судьи;
- прокуроры;
- руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов;
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
По состоянию здоровья
- лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
- лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания;
- лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, которые позволяют выезд;
- лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены с воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы с ТЦК, которые доказывают это;
По семейному положению
Отец, опекун или усыновитель:
- при наличии трех и более несовершеннолетних детей;
- при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;
- одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет;
- опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы;
- лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
Мужчина:
- если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и человек обеспечивает и заботится об этом члене семьи, что подтверждается документами;
- если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода;
Для помощи ВСУ
- водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
По профессии
- военные в отпуск — при наличии документов о разрешении из воинской части;
- работники учреждения ухода, состоящие на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
- члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания; работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал — в командировку или на обучение;
- водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
Ограничения работы системы Шлях
Как сообщил NV заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, правительство проводило консультации с ОВА и волонтерами, чтобы определить, какие улучшения следует внести в законодательство, чтобы не нарушить эффективность работы системы Шлях, однако усилить контроль и ограничить возможность коррупции.
Предусматриваются следующие изменения:
1. Разграничение полномочий ОВА и Министерства в зависимости от категорий грузов.
Следовательно, военной гуманитарной помощью будет заниматься Министерство. Для областных администраций изменений в этом вопросе не предлагается — к ним подавать заявления о «гуманитарке» для населения, а также военных.
Однако, в отношении обращений в ОВА добавят принцип территориальности — так не получится подать заявление сразу в несколько ОВА и Министерство.
2. Единая процедура и сроки рассмотрения заявлений.
Сейчас законодательство не предусматривает четких требований к заявлению. Также не определена процедура и сроки его рассмотрения. Зато правительство предлагает утвердить четкую форму заявления в электронном виде, куда входят добавить, которые должны удостоверяться КЭПом и подтверждаться документами о цели выезда.
3. Сократить срок пребывания мужчины в системе Шлях и введение эффективного контроля.
Сейчас мужчины находятся в систему 6 месяцев, и если они не возвращаются в Украину, разыскивать их начнут через полгода после выезда. Правительство предлагает сократить сроки выезда по системе Шлях до 3 месяцев.
Систематический контроль поможет устанавливать, вернулся ли человек вообще из-за границы, а также позволит эффективно противостоять злоупотреблениям отдельными организациями.