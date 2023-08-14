Сняты ограничения одной категории. Для кого из мужчин не действует запрет на выезд за границу во время военного положения

14 августа, 16:20
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Выезд мужчин за границу 2023: кто получил право на выезд за границу во время военного положения по закону (Фото:Сергей Наев/Telegram)

Выезд мужчин за границу 2023: кто получил право на выезд за границу во время военного положения по закону (Фото:Сергей Наев/Telegram)

В Украине меняют правила выезда мужчин за границу — правительство планирует разрешить пересечение границы еще одной категории военнообязанных. Рассказываем, кому разрешают выезд из Украины и для кого нужно разрешение.

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы. Законом запрещен выезд за границу таким мужчинам, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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Постановление КМУ № 57 определяет список категорий военнообязанных мужчин, и даже действительных военных, которым разрешено покидать Украину во время военного положения и основания, на основе которых они могут это сделать.

Как сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, одной категории мужчин разрешат выезд за границу. Ранее произошли изменения в законодательство в отношении этих мужчин — им предоставили возможность уволиться с военной службы во время военного положения.

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«Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции», — говорит Мельничук.

Данная категория мужчин имеет право на отсрочку от мобилизации по статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и право на увольнение с военной службы по статье 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Запрет на выезд мужчин за границу — кого не касается

Запрет на выезд за границу во время военного положения касается военнообязанных, поэтому есть несколько категорий мужчин, которые могут покидать Украину, это:

  • мужчины до 18 лет и после 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют статус лица с инвалидностью, утвержденный в Украине;
  • мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте;

Выезд мужчин за границу — кому разрешен в Украине

Во время военного положения выезд за границу регулируется законом № 57, в котором предусмотрено, что военнообязанные имеют основания на пересечение границ по следующим категориям:

  • по состоянию здоровья;
  • по семейным обстоятельствам;
  • по профессии;
  • для помощи ВСУ;
  • госслужащие;
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Таким образом, выезд за границу мужчинам разрешен в следующих случаях:

Госслужащие

При наличии соответствующих документов, в командировку:

  • члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  • Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
  • Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;
  • государственные секретари министерств;
  • Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;
  • руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
  • Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
  • Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
  • Председатель и члены Счетной палаты;
  • Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
  • председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;
  • народные депутаты Украины;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
  • Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;
  • Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
  • главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
  • судьи Конституционного Суда Украины;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов;
  • руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
  • руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
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По состоянию здоровья

  • лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
  • лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания;
  • лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, которые позволяют выезд;
  • лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены с воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы с ТЦК, которые доказывают это;

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

  • при наличии трех и более несовершеннолетних детей;
  • при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;
  • одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет;
  • опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
  • опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;
  • при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы;
  • лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

Мужчина:

  • если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и человек обеспечивает и заботится об этом члене семьи, что подтверждается документами;
  • если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода;
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Для помощи ВСУ

  • водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
  • деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

По профессии

  • военные в отпуск — при наличии документов о разрешении из воинской части;
  • работники учреждения ухода, состоящие на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
  • члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания; работники железнодорожного транспорта;
  • авиационный персонал — в командировку или на обучение;
  • водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

Ограничения работы системы Шлях

Как сообщил NV заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, правительство проводило консультации с ОВА и волонтерами, чтобы определить, какие улучшения следует внести в законодательство, чтобы не нарушить эффективность работы системы Шлях, однако усилить контроль и ограничить возможность коррупции.

Предусматриваются следующие изменения:

1. Разграничение полномочий ОВА и Министерства в зависимости от категорий грузов.

Следовательно, военной гуманитарной помощью будет заниматься Министерство. Для областных администраций изменений в этом вопросе не предлагается — к ним подавать заявления о «гуманитарке» для населения, а также военных.

Однако, в отношении обращений в ОВА добавят принцип территориальности — так не получится подать заявление сразу в несколько ОВА и Министерство.

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2. Единая процедура и сроки рассмотрения заявлений.

Сейчас законодательство не предусматривает четких требований к заявлению. Также не определена процедура и сроки его рассмотрения. Зато правительство предлагает утвердить четкую форму заявления в электронном виде, куда входят добавить, которые должны удостоверяться КЭПом и подтверждаться документами о цели выезда.

3. Сократить срок пребывания мужчины в системе Шлях и введение эффективного контроля.

Сейчас мужчины находятся в систему 6 месяцев, и если они не возвращаются в Украину, разыскивать их начнут через полгода после выезда. Правительство предлагает сократить сроки выезда по системе Шлях до 3 месяцев.

Систематический контроль поможет устанавливать, вернулся ли человек вообще из-за границы, а также позволит эффективно противостоять злоупотреблениям отдельными организациями.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Путь Выезд за границу Война России против Украины

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