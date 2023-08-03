Для выезда за границу во время войны. Как планируют сократить сроки пребывания мужчин в системе Шлях 3 августа, 16:03 Выезд мужчин за границу: срок регистрации в системе Шлях планируют сократить в Украине (Фото:Пресс-служба Госпогранслужбы)

В Украине планируют изменения в законодательство, которые оптимизируют работу системы Шлях и позволят уменьшить риск незаконного выезда мужчин за границу во время военного положения.

Все мужчины от 18 до 60 лет во время военного положения и всеобщей мобилизации считаются военнообязанными. Им запрещен выезд за границу, за исключением случаев, предусмотренных законом № 57. Один из способов выезда за границу является регистрация в системе Шлях — преимущественно это для перевозки гуманитарных грузов и помощи ВСУ. Однако, системой массово пользуются для незаконного выезда за границу.

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Как сообщил NV заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, после консультаций с представителями ОВА и волонтерских организаций, планируется сократить срок, на который мужчины вносятся в систему Шлях.

Сейчас предусмотрено, что срок действия решения уполномоченного органа (Министерства или ОВА) составляет 6 месяцев — человек в течение шести месяцев может выезжать за границу с такой гарантией. В то же время, если человек незаконно выехал из Украины, только через полгода начнут интересоваться, вернулся ли он.

«Такой длительный срок создает риски для так называемого „волонтерского туризма“. Наше предложение заключается в том, чтобы изменить такой срок до 3 месяцев. Фактически со времени внесения в систему у водителя будет 3 месяца, чтобы выехать за грузом и вернуться в Украину», — объясняет Сергей Деркач.

Он считает, что именно на фонды и благотворительные организации должна возлагаться обязанность проверять и подтверждать перед подачей документов на регистрацию в системе Шлях для уполномоченного органа, есть ли какие-то ограничения для мужчины на выезд за границу.

«К примеру, что он не уклоняется от мобилизации или не является фигурантом уголовных производств», — отметил он.

Шлях — кто может воспользоваться и проверяют ли кандидатов

Предусмотрено три категории водителей, которые вносятся в систему Шлях:

водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований;

водители, которые перевозят медицинские грузы;

водители, которые везут гуманитарную помощь автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Законодательством не предусмотрено специальной процедуры проверки мужчин и этим занимаются организации, которые подают документы.

Для пересечения границы требуется обоснование от организаций, учреждений, которые собирают или передают гуманитарную помощь, медикаменты, военных, правоохранительных органов, военных администраций, медицинских учреждений, подразделений ВСУ, НГУ или других формирований, которые нуждаются в помощи.

Это обоснование должно содержаться в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.