Мобилизация в Украине. Кого призывают принудительно с 1 августа и какие специальности надо — что-то изменилось

31 июля, 18:40
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Мобилизация: кто подлежит принудительному призыву, какие нужны специальности и кого из срочников мобилизуют (Фото:Служба связей с общественностью 80-й ОДШБр ДШВ ВСУ)

Мобилизация: кто подлежит принудительному призыву, какие нужны специальности и кого из срочников мобилизуют (Фото:Служба связей с общественностью 80-й ОДШБр ДШВ ВСУ)

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля. Все мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны для выполнения обязанности перед государством. Рассказываем, кто подлежит мобилизации в Украине.

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27 июля Верховная Рада приняла законы № 9533 и № 9532 о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине до 15 ноября 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку и быть мобилизованными для защиты страны, все ресурсы направляются на защиту страны, а некоторые права граждан могут быть временно ограничены, о чем отмечается в Указе Президента.

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Мобилизовать военнообязанных могут для восстановления личного состава подразделений создания новых и мобилизационного резерва. По закону мобилизации подлежат военнообязанные, которые пригодны по состоянию здоровья к выполнению задач.

Мобилизация — кто из мужчин подлежит с 1 августа

Мобилизовать в Украине законно любого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого необходимо придерживаться двух условий — он должен быть пригоден по состоянию здоровья по решению ВВК и он не совершал тяжкого преступления, за которое он снят с воинского учета. Мобилизации подлежат мужчины независимо от того, имеют ли они военный опыт. Мужчины, которые не служили, проходят обязательное обучение перед отправкой на фронт.

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Принудительно можно мобилизовать любого, кроме тех мужчин, которые имеют право на отсрочку по статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Лица, которые имеют отсрочку могут мобилизоваться по собственному желанию.

Таким образом, в Украине мобилизуют таких мужчин:

  • годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;
  • годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;
  • призывников от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу могут только добровольно подписать контракт с ВСУ — мобилизовать принудительно их никто не может;
  • снятых и исключенных с воинского учета мужчин, если ВВК признает их годными или ограниченно годными по состоянию здоровья и если они не совершили тяжкое преступление, при котором мобилизация запрещена.

Мобилизация — какие специальности надо и кого отправляют на фронт

Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, мобилизуют всех — и годных и ограниченно годных по состоянию здоровья.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Если человек служил, тогда (его — Ред.) направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3−4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры», — сказал он.

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Мужчин, которые не имеют военного опыта и военнообяханных запаса, которые давно не проходят службу, направляют на обучение. Обучение проходит в различных учебных центрах, в зависимости от специальности, по которой мужчину мобилизовали.

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Обучение мужчин, которые не имеют военного опыта длится минимум один месяц — это общевойсковая подготовка. Если у них какая-то особая специальность кроме стрелка, обучение может длиться дольше.

Мобилизация срочников с 1 августа

С 31 июля 2023 года вступают в силу некоторые положения закона 3161-IX которым вносятся изменения в порядок прохождения военной службы срочниками. По новым изменениям, военные срочной службы, если с 24 февраля 2022 года закончился срок их службы, подлежат мобилизации во время военного положения на общих основаниях.

В измененном законе предусмотрено, что военные срочной службы могут мобилизоваться только добровольно — тогда они получают те же условия службы, что и военные, мобилизованные с 24 февраля 2022 года.

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Мобилизоваться могут военные срочной службы при следующих условиях:

  • срок службы которых уже закончился, но его продлили сверх установленных сроков;
  • которые во время действия военного положения выслужили не менее шести месяцев.

Военные срочной службы, которые демобилизовались по собственному желанию по закону 3161-ІХ, получают право на выплату до 100 тысяч гривен дополнительных выплат, если они принимают участие в боевых действиях на фронте и 30 тысяч гривен за выполнение боевых задач пропорционально дням месяца. Также, они получают зарплату соответствующую должности (минимальная зарплата стрелка — 21 тысяча гривен).

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Они имеют право уволиться со службы по пункту 2, части 4, статьи 26 закона О воинской обязанности и военной службе:

  • по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;
  • по достижении предельного возраста несения службы;
  • в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;
  • по семейным обстоятельствам;
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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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