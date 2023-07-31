Мобилизация в Украине. Кого призывают принудительно с 1 августа и какие специальности надо — что-то изменилось 31 июля, 18:40 Мобилизация: кто подлежит принудительному призыву, какие нужны специальности и кого из срочников мобилизуют (Фото:Служба связей с общественностью 80-й ОДШБр ДШВ ВСУ)

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля. Все мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны для выполнения обязанности перед государством. Рассказываем, кто подлежит мобилизации в Украине.

27 июля Верховная Рада приняла законы № 9533 и № 9532 о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине до 15 ноября 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку и быть мобилизованными для защиты страны, все ресурсы направляются на защиту страны, а некоторые права граждан могут быть временно ограничены, о чем отмечается в Указе Президента.

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Мобилизовать военнообязанных могут для восстановления личного состава подразделений создания новых и мобилизационного резерва. По закону мобилизации подлежат военнообязанные, которые пригодны по состоянию здоровья к выполнению задач.

Мобилизация — кто из мужчин подлежит с 1 августа

Мобилизовать в Украине законно любого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого необходимо придерживаться двух условий — он должен быть пригоден по состоянию здоровья по решению ВВК и он не совершал тяжкого преступления, за которое он снят с воинского учета. Мобилизации подлежат мужчины независимо от того, имеют ли они военный опыт. Мужчины, которые не служили, проходят обязательное обучение перед отправкой на фронт.

Принудительно можно мобилизовать любого, кроме тех мужчин, которые имеют право на отсрочку по статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Лица, которые имеют отсрочку могут мобилизоваться по собственному желанию.

Таким образом, в Украине мобилизуют таких мужчин:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывников от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу могут только добровольно подписать контракт с ВСУ — мобилизовать принудительно их никто не может;

снятых и исключенных с воинского учета мужчин, если ВВК признает их годными или ограниченно годными по состоянию здоровья и если они не совершили тяжкое преступление, при котором мобилизация запрещена.

Мобилизация — какие специальности надо и кого отправляют на фронт

Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, мобилизуют всех — и годных и ограниченно годных по состоянию здоровья.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Если человек служил, тогда (его — Ред.) направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3−4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры», — сказал он.

Мужчин, которые не имеют военного опыта и военнообяханных запаса, которые давно не проходят службу, направляют на обучение. Обучение проходит в различных учебных центрах, в зависимости от специальности, по которой мужчину мобилизовали.

Обучение мужчин, которые не имеют военного опыта длится минимум один месяц — это общевойсковая подготовка. Если у них какая-то особая специальность кроме стрелка, обучение может длиться дольше.

Мобилизация срочников с 1 августа

С 31 июля 2023 года вступают в силу некоторые положения закона 3161-IX которым вносятся изменения в порядок прохождения военной службы срочниками. По новым изменениям, военные срочной службы, если с 24 февраля 2022 года закончился срок их службы, подлежат мобилизации во время военного положения на общих основаниях.

В измененном законе предусмотрено, что военные срочной службы могут мобилизоваться только добровольно — тогда они получают те же условия службы, что и военные, мобилизованные с 24 февраля 2022 года.

Мобилизоваться могут военные срочной службы при следующих условиях:

срок службы которых уже закончился, но его продлили сверх установленных сроков;

которые во время действия военного положения выслужили не менее шести месяцев.

Военные срочной службы, которые демобилизовались по собственному желанию по закону 3161-ІХ, получают право на выплату до 100 тысяч гривен дополнительных выплат, если они принимают участие в боевых действиях на фронте и 30 тысяч гривен за выполнение боевых задач пропорционально дням месяца. Также, они получают зарплату соответствующую должности (минимальная зарплата стрелка — 21 тысяча гривен).

Они имеют право уволиться со службы по пункту 2, части 4, статьи 26 закона О воинской обязанности и военной службе:

по состоянию здоровья — на основании заключения ( постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;

постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев; по достижении предельного возраста несения службы;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам;