Всеобщая мобилизация. Как систему Шлях используют для уклонения и выезда за границу 1 августа, 18:50 Усиление контроля: какие злоупотребления зафиксировали по системе Шлях и что изменят (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Украине разработали идеи по модернизации системы Шлях для улучшения контроля за выездом за границу военнообязанных мужчин, которые получили право пересекать границу.

Как сообщил NV заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, от правоохранителей поступили сотни заявлений по проверке возможных злоупотреблений, контроль за работой системы Шлях слабый, тысячи водителей вносятся с дублированием данных. Это способствует незаконному выезду за границу военнообязанных мужчин.

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Он пояснил, что система функционирует, на начало июля в систему Шлях было внесено более 250 тысяч водителей. Из них волонтеров — 104 тысячи, лицензиатов — почти 150 тысяч. Если говорить о водителях от благотворительных фондов, то только 26% было внесено Министерством, все остальные — областными военными администрациями.

«В разрезе областей также фиксируем очевидную непропорциональность. К примеру, Полтавская область инициировала внесение чуть менее 200 водителей в систему, Львовская — более 21 тысячи, Волынская — более 12,5 тысяч. С одной стороны, действует принцип экстерриториальности, с другой — нужно учитывать наличие ресурса обрабатывать такое количество заявлений», — объясняет Деркач неравномерность нагрузки.

При этом всем, в системе фиксируется около 10 тысяч водителей-волонтеров с дублем данных.

Заявители обращаются не в одну область или Министерство, а вносятся несколькими субъектами сразу. Механизма предотвратить дублирование данных на этапе внесения, пока не предусмотрено.

Однако, наибольшие проблемы возникают с внесением в систему именно водителей от волонтерских организаций. Такие заявления и все приложения подаются без утвержденных на то унифицированных процедур, сроков рассмотрения, образцов документов, механизмов проверки. Поэтому проверить такую заявку почти невозможно, как и определить, действительно ли это БФ, что он перевозит, другие подробности.

За все время только в Министерство поступило около 200 запросов от правоохранительных органов о предоставлении информации по конкретным кейсам возможных злоупотреблений. Для этого хотят сформулировать единые правила контроля по выезду за границу и возвращения для всех водителей по системе Шлях.

«Наша цель — ограничить возможность использования механизма коррупционным путем и в целом усовершенствовать процедуру. Конечно, важно также не зарегулировать этот механизм, создав препятствия для деятельности волонтеров», — подчеркивает чиновник.

На конец июня, подсчитали, что около 19 тысяч мужчин выехали из Украины через систему Шлях и не вернулись.

Инструментом для незаконного выезда за границу является система Шлях, поэтому Госпогранслужба официально объявила, что усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему Шлях.