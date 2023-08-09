Вручение повесток на улицах. Можно ли снимать на видео работников ТЦК в Украине — объяснение юристов 9 августа, 13:29 Повестки на улице — можно ли снимать работников ТЦК, Нацполиции и стробы доставки в ТЦК (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы после получения повестки в территориальный центр комплектования. Для этого они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья и не иметь отсрочки от мобилизации.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации работники ТЦК вручают повестки не только адресно, но и публично — на улицах, в торговых центрах и просто людных местах. Мужчины во время войны нарушают правила учета и мобилизации — не становятся на воинский учет, не приходят по повестке в ТЦК, уклоняясь от мобилизации. Для начала суда по этих поводах достаточно обращения ТЦК.

Видео дня

Работники ТЦК также нарушают законодательство, осуществляя ненадлежащее вручение повесток или другие поступки. Однако, для того, чтобы заявить о нарушениях со стороны ТЦК необходимо иметь доказательства, а для этого надо зафиксировать нарушения.

Работники ТЦК заявляют, что их нельзя снимать на камеру, ссылаясь на различные законы, поэтому юристы объясняют, действительно ли военных, которые не уполномочены выдавать повестки или работников ТЦК можно снимать на видео во время вручения повесток, и как можно зафиксировать нарушение с их стороны. Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале объяснил, предусмотрена ли законом возможность проводить видеосъемку работников ТЦК, когда они вручают повестки.

Юрист подчеркнул, что во время вручения повесток можно доставать телефон и вести собственную съемку, чтобы иметь доказательства в случае нарушений со стороны работников ТЦК. Симутин добавил, что в большинстве случаев военные будут запрещать это делать ссылаясь на что угодно, но есть нюанс. Несмотря на заявления об установлении бодикам таким «патрулям», есть законодательство, которое как раз запрещает им снимать людей.

«Доставайте телефон и включайте видеозапись. Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и тому подобное. Но забавность ситуации в том, что это они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, который не предусмотрен законом, и формально разрешение снимать, должны спрашивать у вас», — пояснил эксперт.

Адвокат Вера Тарасенко до этого на своем YouTube-канале объяснила, что запрещено снимать военных, их местоположение, технику и их перемещение, работу ПВО, однако относительно работников ТЦК во время вручения повесток и относительно самих ТЦК ситуация в законе интересная.

«Но значит ли это, что если в отношении вас военные или полиция ведут себя незаконно, то это тоже запрещено снимать? Полиция и военные вам конечно же ответят, что да, их запрещено снимать и что они неприкосновенны. И вот здесь и кроется главный обман», — сказала она.

Если военные действуют незаконно, нарушают права и свободы граждан, совершают преступление, то снимать такое можно.

«Конечно же, полиция, а также военные всегда ссылаются на то, что информация об их действиях является конфиденциальной и что их нельзя снимать. Но и здесь таится ложная информация. Полиция или военные по отношению к вам, когда они вручают вам повестку или выполняют другие действия, — это субъекты властных полномочий. Соответственно, на них положения о конфиденциальности не распространяются», — объясняет Тарасенко.

Эксперт подчеркнула, что не призывает к саботажу законных действий представителей власти, но отметила, что в правовом государстве прежде всего должны уважать права и свободы граждан.

Съемка работников ТЦК — что предусмотрено законом

Вопрос о запрете съемки военных, о котором говорят работники ТЦК на самом деле имеет отношение к статье 114−2 Уголовного кодекса Украины, которой запрещается распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, в том числе об их перемещении по территории Украины, а также о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась (не распространялась открыто) в открытом доступе официальными источниками.

Нарушение этой статьи наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти и от пяти до восьми лет соответственно. Совершение преступления группой лиц или с корыстными целями наказывается от восьми до двенадцати лет лишением свободы.

Статья 307 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия. Согласие лица на съемку его на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

Пункт 2 статьи 21 Закона об информации предусматривает, что конфиденциальной является информация о физическом лице, информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий, а также информация, признанная таковой на основании закона.

Таким образом, когда уполномоченные представители ТЦК, или неуполномоченные военные, полиция, коммунальщики вручают повестки на улицах — они являются субъектами властных полномочий, и информация о них не считается конфиденциальной по закону.

Эта же статья предусматривает, что к конфиденциальной информации не могут быть отнесены такие случаи:

о фактах нарушения прав и свобод человека;

о незаконных действиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц;

о деятельности государственных и коммунальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству или территориальной общине, а также хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций (долей) которых принадлежат хозяйственному обществу, доля государства или территориальной общины в котором составляет 100 процентов, подлежащих обязательному обнародованию в соответствии с законом;