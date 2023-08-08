Полномочия Нацполиции. Кого из мужчин могут разрешить полицейским доставлять в ТЦК силой 8 августа, 18:00 Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

В Украине призывники, военнообязанные и резервисты обязаны выполнять правила воинского учета и беречь военно-учетные документы. В случае нарушения правил учета предусмотрена административная ответственность, а территориальные центры комплектования могут передать данные такого человека в Нацполицию.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине начались с 24 февраля 2022 года и продолжаются каждые 90 дней. Сейчас их продлили до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет в этот период считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если их состояние здоровья позволяет выполнять обязанности. Для мобилизации военнообязанных уполномоченные лица и представители территориальных центров комплектования вручают повестки мужчинам.

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Все мужчины в Украине от 17 до 60 лет стоят на воинском учете, он регулируется Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным Постановлением № 1487. В случае нарушения правил воинского учета наступает административная ответственность, а мужчин, которые скрываются от повестки по обращению ТЦК может задержать Нацполиция.

Нардеп от Слуги народа Мазурашу Георгий новым законопроектом № 9566 предлагает установить полномочиями представителей Национальной полиции по обращению со стороны ТЦК задерживать мужчин за нарушение статей 210 и 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и доставлять в ТЦК.

Он предлагает добавить такой пункт № 49 в статью 23 закона Украины О национальной полиции:

«По обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины доставляют в такие территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 2101 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — предлагается в законопроекте.

Отметим, что на данный момент среди обязанностей Нацполиции в законе не указано, что представители должны задерживать и доставлять мужчин в ТЦК. Зато подобная формулировка предусмотрена законом О воинской обязанности и военной службе:

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращению ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в такие ТЦК, ЦУ или региональные органы СБУ лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 КУАП.

Однако уже по статье 337 Уголовного Кодекса Украины уклонение от военного учета или учебных (специальных) сборов предусмотрена уголовная ответственность.

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины, наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года.

Уклонение военнообязанного, резервиста от учебных (специальных) сборов карается штрафом от пятисот до семисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК подают в десятидневный срок сведения относительно призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости.

Это означает, что если человек нарушил правила воинского учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, на него могут наложить административный штраф предусмотренный законом. Работники Национальной полиции получают обращение от ТЦК о необходимости доставки такого мужчины в ТЦК для выписывания штрафа.

Как происходит доставка мужчин в ТЦК по закону

Алгоритм и порядок действий из-за нарушения статей 210 и 210−1 КУАП может быть таким:

мужчина получил повестку и не явился по ней в установленное время;

глава ТЦК может вынести постановление — документ о штрафе в размере от 3400 гривен до 5100 гривен ( правонарушение совершенное в условиях военного положения);

Однако, законом предусмотрено, что для выписывания штрафа необходимо присутствие лица, которое его получает.

в случае неявки ТЦК направляет сообщение в Нацполицию о том, чтобы этого человека задержать и доставили для получения штрафа;

полиция имея на руках это сообщение, задерживает лицо и доставляет в ТЦК — только с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа;

Нельзя просить Нацполицию задержать и доставить в ТЦК человека, который не совершил нарушение статей 210 и 210−1 КУАП.