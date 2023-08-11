Всеобщая мобилизация. Кого призовут до конца лета и еще действуют очереди и волны мобилизации 11 августа, 18:50 Мобилизация: пять категорий, кого могут призвать до начала осени в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Принудительная мобилизация проходит по секретным мобилизационным планам, которые получают территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября 2023 года — на 90 дней. Соответствующие законы приняла Верховная Рада, чтобы утвердить указы Президента.

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Военное положение и Общая мобилизация вводят указами президента, и в них соответственно указываются сроки, ограничения прав на время военного положения и меры по мобилизации. Так, Указ Президента Украины № 69/2022 предусматривает возможность проведения волн мобилизации, чтобы процесс происходил в соответствии с мобилизационными планами.

«Призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины осуществить в объемах, определенных согласно мобилизационным планам», — указано в пункте 4 Указа.

Кто формирует мобилизационные планы и сколько волн в Украине

Мобилизационные планы формирует высшее военно-политическое руководство Украины, они являются секретными, поэтому их никто не объявляет общественности. Работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки по оповещению и мобилизации происходит сама по этим планам и в соответствии с потребностями воинских частей и других формирований.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что цели мобилизации, которые утвердили еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты. Однако в Украине нет никаких волн мобилизации и никакая новая волна не ожидается в ближайшее время.

Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках страны.

Кроме того, пунктом 5 Указа Президента предусматривается, что генштаб ВСУ самостоятельно определяет, в каком порядке мобилизовать военнообязанных, резервистов и материальные ресурсы.

«Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации», — указано в тексте.

Общая мобилизация в Украине продолжается постоянно, поэтому нет никаких волн и очередей мобилизации. Призывают мужчин, пригодных по состоянию здоровья, которые имеют необходимые военно-учетные или родственные гражданские специальности. После мобилизации мужчины проходят как минимум один месяц общевойсковой подготовки, или больше, если этого требует специальность.

Кого мобилизуют до конца лета в Украине

Военнообязанными во время военного положения считаются все мужчины от 18 до 60 лет, которые способны по состоянию здоровья выполнять обязанности после мобилизации. В первую очередь состоялась мобилизация всех мужчин, которые имеют опыт службы, и на второй год мобилизуют уже всех мужчин. Мобилизовать могут:

годных и ограниченно годных мужчин от 27 до 60 лет независимо от опыта службы;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет — если они проходят службу в запасе;

мужчин от 18 до 27 лет, которые проходили срочную службу или закончили военную кафедру или высшее военное учебное заведение и проходят службу в запасе;

годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет независимо от прохождения срочной службы — на контракт;

снятых и исключенных с военной службы мужчин от 18 до 27 лет, если они не совершали тяжкое преступление и не имеют оснований для отсрочки от мобилизации.

Как сообщила пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, до конца лета повестки будут вручать мужчинам, которые еще не получали повесток и ВПЛ. На улицах и адресно вручают повестки об уточнении данных — после этого в ТЦК необходимо предоставить документы, подтверждающие основания об отсрочке, если они есть.

По словам военнослужащей, мобилизовать будут, если есть потребность в его военно-учетной специальности. У кого нет военно-учетной специальности — сначала будут направлять для ее получения:

«Мобилизационное распоряжение выдается тогда, когда есть потребность в человеке с его военно-учетной специальностью, которую он получил ранее на срочной службе или контрактной. При вручении учитывают определение военно-врачебной комиссии. Для тех, у кого нет военно-учетной специальности, их направляют на подготовку».