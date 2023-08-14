Последнее изменение в законодательстве. Какие доплаты теперь получат военные и кому вернули выплату 30 тысяч гривен 14 августа, 12:25 Выплаты военным: кому вернули 30 тысяч доплаты и какой новый порядок выплат в Украине (Фото:REUTERS/Сергей ЧалыйREUTERS/Sergiy Chalyi)

В Украине изменили порядок выплат военным во время военного положения. Правительство добавило три категории лиц, которые будут получать 30 тысяч гривен в тылу и изменило основания и размеры других выплат военным, установленных предварительно. Рассказываем, какие выплаты теперь доступны военным.

После отмены выплаты 30 тысяч военным с 1 февраля 2023 года, в Украине приняли законопроект № 9342, который предоставлял выплаты отдельным категориям военных, как выведенные вне штата из-за лечения, срочники и курсанты. Однако Правительство приняло новое постановление об изменениях в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168, которое предусматривает некоторые замены в условиях доплат.

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Как указано в Постановлении КМУ № 836 от 9 августа 2023 года, выплата 30 тысяч гривен возвращается трем категориям военнослужащих привлеченных к обороне Украины. Установлено, кто получит доплату до 50 тысяч гривен и до 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях.

Выплаты военным по новым правилам

Относительно выплаты дополнительного вознаграждения постановление применяется с 1 июня 2023 года. Военным гарантируют выплаты таких видов денежного вознаграждения во время военного положения:

1. На период действия военного положения дополнительные ежемесячные (пропорционально времени выполнения соответствующих задач) выплаты в 30 тысяч гривен устанавливают:

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

полицейским;

военнослужащим, осуществляющим боевые (специальные) задачи в период осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины

2. Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч гривен могут получать:

служащие ГСЧС, начальствующий состав НАБУ, полицейские, имеющие право на 30 тысяч гривен выплаты, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий), который осуществляет оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого соприкосновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач первого эшелона.

3. Во время непосредственного участия в боевых действиях или обеспечения осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах проведения военных (боевых) действий в период осуществления указанных мероприятий, денежное вознаграждение в 100 тысяч гривен будут получать:

лица рядового и начальствующего состава ГСЧС;

полиция;

лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

лица рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженных Сил в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск;

военнослужащие Вооруженных Сил;

военнослужащие Службы безопасности;

военнослужащие Службы внешней разведки;

военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны;

военнослужащие Национальной гвардии;

военнослужащие Государственной пограничной службы;

военнослужащие Управления государственной охраны;

военнослужащие Государственной службы специальной связи и защиты информации;

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта

4. 100 тысяч гривен ежемесячно — военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые:

в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

или находятся в отпуске для лечения после ранения;

военнослужащим, которые захвачены в плен, безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками;

погибли (умерли) в результате полученного после введения военного положения ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины (выплата осуществляется за весь месяц, в котором лицо погибло (умерло). Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

5. Оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 до 100 тысяч гривен до вывода в распоряжение и ежемесячное дополнительное вознаграждение 20100 гривен после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении выплачивается — военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны ВВК ограниченно годными или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев, и зачислены в распоряжение соответствующих командиров. В течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме, затем указанная сумма;

6. 2350 гривень — курсантам высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, заведений профессионального предвысшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу;

7. 15 тысяч — 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения с учетом уровня квалификации на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ — военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.

8. 6000 гривен — военнослужащим срочной военной службы ежемесячно дополнительное вознаграждение на условиях и в порядке, установленных Правительством. Ранее военнослужащие срочной службы не имели права на получение такого дополнительного вознаграждения.

Кто получает 30 тысяч гривен выплат — категории и основания

Как сообщили NV эксперты Юридической сотни, 30 тысяч гривен сейчас выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи согласно боевым приказам и распоряжениям. К ним относятся:

военные, осуществляющие противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов;

осуществляющие обеспечение Сил обороны согласно боевым или логистическим распоряжениям;

несут боевое дежурство (на блокпостах), и тому подобное.

Подтверждается непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях или мероприятиях, выполнении боевого (специального) задания на основании следующих документов:

боевой приказ (боевое распоряжение);

журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость (во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение);

рапорт (донесение) командира подразделения (группы), корабля (судна), катера об участии каждого военнослужащего (в том числе из приданных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых (специальных) задач.

Кто получает 100 тысяч гривен на передовой — основания

Как сообщают эксперты из ОО Юридическая сотня, дополнительное денежное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивается военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии:

при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до батальона включительно;

в районах ведения военных (оевых) действий по выявлению воздушных целей противника;

полетов в районах ведения боевых действий, ведения воздушного боя;

в районах ведения боевых действий по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии;

на территории противника (в том числе между позициями войск противника и своих, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

по огневому поражению воздушных или морских целей;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (за пределами внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения боевых действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений;

по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение их от захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой.

Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 100, 50, или 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказами (распоряжениями) пропорционально времени выполнения таких задач.

Выплаты начисляют на основе справки о выполнении боевых задач и об участии в боевых действиях, которая подается, руководителями пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), Сил обороны государства, командирами воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ.

К этой справке прилагаются:

боевые приказы (распоряжения) командира части ( руководителя органа военного управления), в которую командирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера;

руководителя органа военного управления), в которую командирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера; журнал боевых действий (боевое донесение) подразделения;

рапорт командира, которому подчинялись военнослужащие о непосредственном участии в боевых действиях.