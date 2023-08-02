Выезд мужчин за границу. Как изменят правила выезда по системе Шлях и какая будет ответственность за нарушение 2 августа, 18:00 Выезд из Украины по системе Шлях — что планируют изменить в правилах пересечения границы (Фото:IvanSemenovich/depositphotos)

В Украине мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными во время военного положения и не могут покидать страну. Исключения из правил предусмотрены законодательством, и одним из них является регистрация в системе Шлях.

Во время всеобщей мобилизации и военного положения волонтеры и некоторые компании получают право на выезд за границу для перевозки соответствующих грузов. Однако, система слабо контролируется и имеет несколько недостатков, которые позволяют мужчинам незаконно выезжать из страны.

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Как сообщил NV заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, правительство проводило консультации с ОВА и волонтерами, чтобы определить, какие улучшения следует внести в законодательство, чтобы повысить контроль, однако не мешать волонтерской деятельности или не создавать проблемы с доставкой помощи из-за границы.

Какие изменения запланированы в работу системы Шлях

«Наша цель — ограничить возможность использования механизма коррупционным путем и в целом усовершенствовать процедуру. Конечно, важно также не зарегулировать этот механизм, создав препятствия для деятельности волонтеров», — пояснил он.

Министерство уже обращалось к некоторым волонтерским организациям для обсуждения предложений и наработки общих позиций и к областным администрациям.

На основе наработок планируют изменить постановление о правилах выезда за границу.

1. Разграничение полномочий ОВА и Министерства в зависимости от категорий грузов.

Сейчас не существует никакого разграничения по категориям грузов, заявления на которые принимают ОВА или Министерство. Это может быть как груз для ВСУ, так и продукты питания для населения.

Следовательно, военной гуманитарной помощью будет заниматься Министерство. Для областных администраций изменений в этом вопросе не предлагается — к ним подавать заявления о «гуманитарке» для населения, а также военных.

Однако, в отношении обращений в ОВА добавят принцип территориальности — так не получится подать заявление сразу в несколько ОВА и Министерство.

2. Одна процедура и сроки рассмотрения заявлений.

Сейчас законодательство не предусматривает четких требований к заявлению. Также не определена процедура и сроки его рассмотрения. Зато правительство предлагает утвердить четкую форму заявления в электронном виде, куда входят добавить, которые должны удостоверяться КЭПом и подтверждаться документами о цели выезда.

«Сейчас волонтеры могут ждать несколько месяцев на рассмотрение заявления. Предложенная нами процедура должна ограничить срок до рассмотрения и внесения водителя в Шлях в 14 дней», — подчеркнул чиновник.

3. Сократить срок пребывания мужчины в системе Шлях и введение эффективного контроля.

Сейчас мужчины находятся в системе 6 месяцев, и если они не возвращаются в Украину, разыскивать их начнут через полгода после выезда,

Систематический контроль поможет устанавливать, вернулся ли человек вообще из-за границы, а также позволит эффективно противостоять злоупотреблениям отдельными организациями.

Как оформить выезд системой Шлях

Для пересечения границы требуется обоснование от организаций, учреждений, которые собирают или передают гуманитарную помощь, медикаменты, военных, правоохранительных органов, военных администраций, медицинских учреждений, подразделений ВСУ, НГУ или других формирований, которые нуждаются в помощи.

Это обоснование должно содержаться в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Для получения такого разрешения необходимо обратиться с письмом в Министерство или ОВА на электронный адрес.

После принятия решения Госпогранслужба получает от них письмо с соответствующей информацией.