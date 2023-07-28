«Ловушка для россиян». То, что оккупанты вцепились зубами и когтями в Бахмут, на пользу Украине — Дикий

28 июля, 08:17
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Украинские военные стреляют из гаубицы Д-20 неподалеку от Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные стреляют из гаубицы Д-20 неподалеку от Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV объяснил, почему то, что россияне не готовы оставить Бахмут, полезно для Украины.

«Бахмут стал для россиян ловушкой. ... При всем уважении к прекрасному городу Бахмут, которого, к сожалению, больше не существует, они полностью уничтожили его в ходе своего наступления; он не стоил, даже с их точки зрения, тех примерно 100 тысяч человек, которых они там положили. А там их потери оцениваются в целом не менее чем в 100 тысяч, из них не менее 20 тысяч убитыми, а по некоторым оценкам, около 40 тысяч убитыми. … За 10 месяцев и 100 тысяч жертв они взяли руины города, который до войны имел население 70 тысяч», — напомнил Дикий в эфире Radio NV, назвав захват россиянами Бахмута «идеальным примером пирровой победы».

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https://www.youtube.com/watch?v=xgpuMfjPGWg

Экс-командир роты батальона Айдар отметил, что Бахмут стал первым более-менее значимым украинским городом, который россияне оккупировали с июля 2023 года.

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«И после этого им взять и вернуть его нам за каких-то пару месяцев… С точки зрения военной — ничего страшного, а с пропагандистской — это провал просто полный. Если даже тот же „героический Артемовск“, вокруг которого минимум полгода плясала вся их пропагандистская машина, они не способны удержать — это, конечно, даже для этого „глубинного русского“ [народа] будет большим показателем: на что же они тогда вообще способны? … Поэтому за „Артемовск“ они вцепились зубами и когтями. Именно потому, что это политическая, пропагандистская история», — объяснил он ситуацию, в которой оказались оккупанты.

По словам Дикого, эта ситуация на пользу Украине, потому что «для нас очень критично оттянуть максимум орковских сил с южного направления, которое является сейчас главным для нашего наступления».

«Чем больше их под Бахмутом, тем меньше на Запорожье и Херсонщине. У них уже нет стратегических резервов, которые можно было бы перебрасывать откуда-то из глубинки. Этот поход Уткина, [ЧВК] Вагнер на Москву это прекрасно показал. У них там внутри, как пел когда-то Гребенщиков, „8200 верст пустоты“», — отметил экс-командир роты батальона Айдар.

Он подытожил, что чем дольше украинские военные будут «брать» Бахмут, тем больше шансов прорыва во время контрнаступления на южном направлении.

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«Они 50 тысяч пока оттянули на „Артемовск“. Эти 50 тысяч достаточно успешно, достаточно эффективно нашими [силами] перемалываются, потери у них там в разы больше, чем у нас. Ловушка, она же „мясорубка“, успешно работает», — сказал Дикий.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинских командиров писало, что если украинским войскам удастся удержать позиции и продвинуться в направлении Кременной, то они смогут разорвать важную логистическую линию армии РФ и попытаться зайти в тыл Бахмута.

25 июля Череватый сообщил, что после того, как Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов с позиций возле села Андреевка в Донецкой области, они могут окружить россиян в Бахмуте.

24 июля заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

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Череватый также отмечал, что на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Контрнаступление Война России против Украины наступление ВСУ радио NV

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