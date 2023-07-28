«Ловушка для россиян». То, что оккупанты вцепились зубами и когтями в Бахмут, на пользу Украине — Дикий 28 июля, 08:17 Украинские военные стреляют из гаубицы Д-20 неподалеку от Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV объяснил, почему то, что россияне не готовы оставить Бахмут, полезно для Украины.

«Бахмут стал для россиян ловушкой. ... При всем уважении к прекрасному городу Бахмут, которого, к сожалению, больше не существует, они полностью уничтожили его в ходе своего наступления; он не стоил, даже с их точки зрения, тех примерно 100 тысяч человек, которых они там положили. А там их потери оцениваются в целом не менее чем в 100 тысяч, из них не менее 20 тысяч убитыми, а по некоторым оценкам, около 40 тысяч убитыми. … За 10 месяцев и 100 тысяч жертв они взяли руины города, который до войны имел население 70 тысяч», — напомнил Дикий в эфире Radio NV, назвав захват россиянами Бахмута «идеальным примером пирровой победы».

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Экс-командир роты батальона Айдар отметил, что Бахмут стал первым более-менее значимым украинским городом, который россияне оккупировали с июля 2023 года.

«И после этого им взять и вернуть его нам за каких-то пару месяцев… С точки зрения военной — ничего страшного, а с пропагандистской — это провал просто полный. Если даже тот же „героический Артемовск“, вокруг которого минимум полгода плясала вся их пропагандистская машина, они не способны удержать — это, конечно, даже для этого „глубинного русского“ [народа] будет большим показателем: на что же они тогда вообще способны? … Поэтому за „Артемовск“ они вцепились зубами и когтями. Именно потому, что это политическая, пропагандистская история», — объяснил он ситуацию, в которой оказались оккупанты.

По словам Дикого, эта ситуация на пользу Украине, потому что «для нас очень критично оттянуть максимум орковских сил с южного направления, которое является сейчас главным для нашего наступления».

«Чем больше их под Бахмутом, тем меньше на Запорожье и Херсонщине. У них уже нет стратегических резервов, которые можно было бы перебрасывать откуда-то из глубинки. Этот поход Уткина, [ЧВК] Вагнер на Москву это прекрасно показал. У них там внутри, как пел когда-то Гребенщиков, „8200 верст пустоты“», — отметил экс-командир роты батальона Айдар.

Он подытожил, что чем дольше украинские военные будут «брать» Бахмут, тем больше шансов прорыва во время контрнаступления на южном направлении.

«Они 50 тысяч пока оттянули на „Артемовск“. Эти 50 тысяч достаточно успешно, достаточно эффективно нашими [силами] перемалываются, потери у них там в разы больше, чем у нас. Ловушка, она же „мясорубка“, успешно работает», — сказал Дикий.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинских командиров писало, что если украинским войскам удастся удержать позиции и продвинуться в направлении Кременной, то они смогут разорвать важную логистическую линию армии РФ и попытаться зайти в тыл Бахмута.

25 июля Череватый сообщил, что после того, как Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов с позиций возле села Андреевка в Донецкой области, они могут окружить россиян в Бахмуте.

24 июля заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

Череватый также отмечал, что на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.