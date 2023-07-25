Череватый косвенно подтвердил использование ВСУ кассетных боеприпасов под Бахмутом

25 июля, 14:04
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ВСУ продвигаются под Бахмутом (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

ВСУ продвигаются под Бахмутом (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый косвенно подтвердил использование ВСУ кассетных боеприпасов под Бахмутом.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленных партнерами, и используют максимально эффективно. И то, что „военкоры“ об этом вспоминают, это комплимент нашим артиллеристам, ведь вражеские „военкоры“ знают, что у врага, к сожалению, пока есть преимущество в снарядах и ракетах», — отметил он.

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Череватый добавил, что украинские военные используют каждый высококачественный снаряд, переданный союзниками, с максимальной степенью полезного действия.

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Он также рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

Череватый отметил, что Силы обороны Украины удерживают инициативу и продолжают каждый день сотнями метров освобождать украинскую землю.

«В целом на Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу и продолжают каждый день по сотням метров освобождать нашу землю. За неделю учет идет на километры. Придет время — пойдет и на десятки километров. Главный принцип — поступательность и максимальное сохранение личного состава, параллельно нанося максимальный вред и потери врагу», — добавил он.

Представитель ВСУ рассказал, что за сутки было уничтожено 95 оккупантов, 187 ранено и трое взяты в плен. Также уничтожено большое количество вражеской техники.

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20 июля газета The Washington Post сообщила, что украинские военные впервые использовали предоставленные США кассетные боеприпасы, ударив ими по укрепленным позициям российских оккупантов на юго-востоке. Это подтвердили в Вашингтоне.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. По словам командира 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина, они нужны для того, чтобы «нанести максимальный урон вражеской пехоте».

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Контрнаступление Война России против Украины Кассетные боеприпасы

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