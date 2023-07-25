Череватый косвенно подтвердил использование ВСУ кассетных боеприпасов под Бахмутом 25 июля, 14:04 ВСУ продвигаются под Бахмутом (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый косвенно подтвердил использование ВСУ кассетных боеприпасов под Бахмутом.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленных партнерами, и используют максимально эффективно. И то, что „военкоры“ об этом вспоминают, это комплимент нашим артиллеристам, ведь вражеские „военкоры“ знают, что у врага, к сожалению, пока есть преимущество в снарядах и ракетах», — отметил он.

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Череватый добавил, что украинские военные используют каждый высококачественный снаряд, переданный союзниками, с максимальной степенью полезного действия.

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Он также рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

Череватый отметил, что Силы обороны Украины удерживают инициативу и продолжают каждый день сотнями метров освобождать украинскую землю.

«В целом на Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу и продолжают каждый день по сотням метров освобождать нашу землю. За неделю учет идет на километры. Придет время — пойдет и на десятки километров. Главный принцип — поступательность и максимальное сохранение личного состава, параллельно нанося максимальный вред и потери врагу», — добавил он.

Представитель ВСУ рассказал, что за сутки было уничтожено 95 оккупантов, 187 ранено и трое взяты в плен. Также уничтожено большое количество вражеской техники.

20 июля газета The Washington Post сообщила, что украинские военные впервые использовали предоставленные США кассетные боеприпасы, ударив ими по укрепленным позициям российских оккупантов на юго-востоке. Это подтвердили в Вашингтоне.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. По словам командира 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина, они нужны для того, чтобы «нанести максимальный урон вражеской пехоте».

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.