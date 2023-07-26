«Экватор войны прошел». О задуманной ВСУ «мясорубке» и лжи РФ, которую понимает даже очень тупой россиянин — интервью NV с Евгением Диким 26 июля, 15:21 NV Премиум Экватор войны России против Украины уже прошел, — Евгений Дикий (Фото:16 отдельная бригада армейской авиации Броды / Facebook)

Ветеран, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий, сравнивая войну России против Украины со Второй мировой, говорит, что до мая 1945 года еще «ого-го», но экватор конфликта уже прошел, а мы на находимся на этапе глубокого 1943-го.

Что это значит, каких успехов ВСУ достигли в своем наступлении и что задумал украинский Генштаб, Дикий рассказал в интервью Radio NV.

— С Бахмута начнем. Город, на котором надорвалась российская военная машина. Положили немерено «мяса», достижения можно назвать пирровой победой. И, как по мне, в конце концов это привело к бунту главаря ЧВК Вагнер Пригожина, который, я так думаю, не последний в России. Начнем с восточного направления. Что ты там видишь?

Видео дня

— Я там вижу «мясорубку», в которой перемалываются российские резервы и перемалываются пока, тьфу-тьфу-тьфу, очень успешно.

В общем, Бахмут стал для россиян ловушкой. Во-первых, это была та пиррова победа, которая стоила им дорого. При всем уважении к прекрасному городу Бахмут, которого, к сожалению, больше не существует, они полностью уничтожили его в ходе своего наступления; он не стоил, даже с их точки зрения, тех примерно 100 тысяч человек, которых они там положили. А там их потери оцениваются в целом не менее чем в 100 тысяч, из них не менее 20 тысяч убитыми, а по некоторым оценкам, около 40 тысяч убитыми.

10 месяцев страшных кровавых боев в стиле даже не Второй, а, скорее, Первой мировой войны. За 10 месяцев и 100 тысяч жертв они взяли руины города, который до войны имел население 70 тысяч.

Это действительно абсолютно идеальный пример пирровой победы — той, которая обходится настолько дорого, что фактически становится поражением. И именно на этом они выдохлись и остановились. Но поскольку перед тем они уже тоже выдохлись и остановились, и Бахмут стал первым украинским более-менее значимым городом, который они оккупировали после июля прошлого года (кажется, 7 июля прошлого года они взяли Лисичанск и с тех пор у них не было ни одного подобного трофея), наконец они-таки дожали руины от Бахмута, поставили на руинах триколор, заявили, что теперь эти руины называются не Бахмут, а «Артемовск». «Взятие Артемовска» стало единственной их очень условной победой за целый год.

И после этого им взять и вернуть его нам за каких-то пару месяцев… С точки зрения военной — ничего страшного, а с пропагандистской — это провал просто полный.

Если даже тот же «героический Артемовск», вокруг которого минимум полгода плясала вся их пропагандистская машина, они не способны удержать — это, конечно, даже для этого «глубинного русского» [народа] будет большим показателем: на что же они тогда вообще способны?