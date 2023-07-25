На Бахмутском направлении потери оккупантов в восемь раз больше, чем у ВСУ — Минобороны 25 июля, 15:40 Маляр отметила, что несмотря на тяжелые условия, украинские войска продолжают продвижение (Фото:Софья Гатилова/Рейтер)

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении имеют потери в 8 раз меньше, чем у российских оккупантов. В то же время на Бердянском и Мариупольском направлениях потери составляют в 5,3 раза меньше.

Об этом во вторник, 25 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что за период контрнаступательных действий украинские защитники совершили военные чудеса, которые войдут в учебники.

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Она отметила, что ВСУ продвигаются в условиях, когда противник имеет преимущество в количестве оружия и личного состава. Это происходит несмотря на то, что обычно больше людей теряет сторона, которая наступает.

Заместитель министра обороны отметила, что несмотря на тяжелые условия, украинские войска продолжают продвижение.

«И вопрос надо ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте — движемся вперед или нет. То, что мы движемся в условиях превосходства врага — является признаком высокого мастерства и мужества наших защитников», — подчеркнула Маляр.

Кроме того, Маляр заявила, что количество погибших бойцов ВСУ на направлениях наступления значительно меньше, чем у противника.

«На Бахмутском у нас погибает в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше», — сообщила она.

Ранее представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что украинские штурмовики на Бердянском направлении в районе Старомайорского продвинулись вдоль линии фронта на полкилометра и на 750 метров вглубь позиций российских оккупантов.

24 июля Маляр подчеркнула, что с начала контрнаступления Силы обороны Украины освободили уже почти 230 кв. километров территорий от оккупационных войск РФ, из них более 192 кв. км на юге страны и около 35 кв. км — на востоке.

В то же время спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины каждый день продвигаются на сотни метров на Бахмутском направлении.