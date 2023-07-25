ВСУ выбили россиян с позиций возле Андреевки под Бахмутом — карта 25 июля, 08:37 Украинский военный возле Бахмута, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы обороны Украины выбили российских оккупантов с позиций возле села Андреевка на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во вторник, 25 июля.

По его словам, бойцы наступают севернее и южнее Бахмута.

«В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки», — заявил Ковалев.

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Фото: Deepstate

Также россияне безуспешно наступали в районах северо-западнее села Орехово-Васильевка, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.

На юге ВСУ имели успех на направлении Старомайорского и закрепляются там на достигнутых рубежах, рассказали в Генштабе. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, перемещают подразделения и применяют резервы.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 25 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.



По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.

