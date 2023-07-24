ВСУ ежедневно имеют продвижение на сотни метров на Бахмутском направлении

24 июля, 20:18
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На Бахмутском направлении украинские Силы обороны держат инициативу (Фото:Генштаб ВСУ)

На Бахмутском направлении украинские Силы обороны держат инициативу (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины каждый день продвигаются на сотни метров на Бахмутском направлении.

Об этом в понедельник, 24 июля, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.

«На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю метр за метром, ежедневно — сотни метров, еженедельно — километры, придет время — это будут и десятки километров», — подчеркнул Череватый.

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По его словам, враг оказывает активное сопротивление.

Череватый отметил, что за сутки российские оккупанты 493 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины различными типами и калибрами артиллерии. Также состоялось семь боестолкновений и два авиаудара.

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Спикер отметил, что было ликвидировано 94 оккупанта, а еще 152 получили ранения.

По его данным, украинские военные уничтожили:

  • один танк,
  • три боевые машины пехоты,
  • две 203-мм САУ «Пион»,
  • три пушки, ЗРК Бук,
  • БПЛА Орлан 10,
  • пять автомобилей,
  • один пункт управления БПЛА.

21 июля Череватый сообщил, что украинские Силы обороны используют тактическое новаторство под Бахмутом, чтобы постепенно вытеснять российских оккупантов.

В то же время 20 июля командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский заявил, что ежедневно украинские военные продвигаются на 500−1000 метров. Также генерал добавил, что сейчас под Бахмутом созданы все условия для освобождения города.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Бахмут Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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