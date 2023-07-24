ВСУ ежедневно имеют продвижение на сотни метров на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении украинские Силы обороны держат инициативу (Фото:Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины каждый день продвигаются на сотни метров на Бахмутском направлении.
Об этом в понедельник, 24 июля, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.
«На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю метр за метром, ежедневно — сотни метров, еженедельно — километры, придет время — это будут и десятки километров», — подчеркнул Череватый.
По его словам, враг оказывает активное сопротивление.
Череватый отметил, что за сутки российские оккупанты 493 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины различными типами и калибрами артиллерии. Также состоялось семь боестолкновений и два авиаудара.
Спикер отметил, что было ликвидировано 94 оккупанта, а еще 152 получили ранения.
По его данным, украинские военные уничтожили:
- один танк,
- три боевые машины пехоты,
- две 203-мм САУ «Пион»,
- три пушки, ЗРК Бук,
- БПЛА Орлан 10,
- пять автомобилей,
- один пункт управления БПЛА.
21 июля Череватый сообщил, что украинские Силы обороны используют тактическое новаторство под Бахмутом, чтобы постепенно вытеснять российских оккупантов.
В то же время 20 июля командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский заявил, что ежедневно украинские военные продвигаются на 500−1000 метров. Также генерал добавил, что сейчас под Бахмутом созданы все условия для освобождения города.