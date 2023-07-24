ВСУ ежедневно имеют продвижение на сотни метров на Бахмутском направлении 24 июля, 20:18 На Бахмутском направлении украинские Силы обороны держат инициативу (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины каждый день продвигаются на сотни метров на Бахмутском направлении.

Об этом в понедельник, 24 июля, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.

«На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю метр за метром, ежедневно — сотни метров, еженедельно — километры, придет время — это будут и десятки километров», — подчеркнул Череватый.



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По его словам, враг оказывает активное сопротивление.



Череватый отметил, что за сутки российские оккупанты 493 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины различными типами и калибрами артиллерии. Также состоялось семь боестолкновений и два авиаудара.



Спикер отметил, что было ликвидировано 94 оккупанта, а еще 152 получили ранения.



По его данным, украинские военные уничтожили:

один танк,

три боевые машины пехоты,

две 203-мм САУ « Пион»,

Пион», три пушки, ЗРК Бук,

БПЛА Орлан 10,

пять автомобилей,

один пункт управления БПЛА.

21 июля Череватый сообщил, что украинские Силы обороны используют тактическое новаторство под Бахмутом, чтобы постепенно вытеснять российских оккупантов.



В то же время 20 июля командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский заявил, что ежедневно украинские военные продвигаются на 500−1000 метров. Также генерал добавил, что сейчас под Бахмутом созданы все условия для освобождения города.