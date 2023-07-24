С начала контрнаступления Силы обороны освободили почти 230 кв. км территорий на юге и востоке Украины — Маляр 24 июля, 09:13 Силы обороны Украины продолжают освобождать территории от оккупационных войск РФ (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

С начала контрнаступления Силы обороны Украины освободили уже почти 230 кв. километров территорий от оккупационных войск РФ, из них более 192 кв. км на юге страны и около 35 кв. км — на востоке.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в Military Media Center.

По ее словам, на южном направлении украинская армия продолжает наступательные операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска. За неделю удалось освободить более 12 кв. км.

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Маляр уточнила, что на Бахмутском направлении за прошедшую неделю Силы обороны освободили около 4 кв. км.

Ключевые бои продолжаются в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».



Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный говорил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

22 июля в Минобороны Украины заявили, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина вернула себе около половины захваченной Россией территории, однако Киев столкнулся с сильным сопротивлением во время контрнаступления.