В ВСУ назвали условие, при котором получится зайти в тыл Бахмута — NYT 26 июля, 14:23 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Если украинским войскам удастся удержать позиции и продвинуться в направлении Кременной, то они смогут разорвать важную логистическую линию армии РФ и попытаться зайти в тыл Бахмута, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских командиров.

По словам солдат, недавно переброшенных на направление, в связи с усилением боевых действий от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из самых опытных бригад для возвращения утраченных территорий и укрепления оборонительных рубежей.

Видео дня

Сообщается, что вблизи Купянска на Харьковщине, Сватово и Кременной на Луганщине россияне не отступают, а наоборот, с помощью тяжелой артиллерии, беспилотников и волны наземных штурмов снова проводят постоянные наступательные операции.

Отмечается, что за последние дни россияне заявили о незначительных прорывах по линии от Купянска до Кременной.

Однако собеседники NYT в ВСУ сообщили, что российские успехи были незначительными, а благодаря контрнаступательным действиям удалось вернуть часть утраченных территорий.

Бойцы подполковника Олега Матвийчука, командира батальона 100-й бригады территориальной обороны Украины, которые находятся в районе Кременной, заявили, что сейчас россияне выпускают в два-три раза больше снарядов, чем их минометные команды, которые в среднем выпускают около 50 снарядов в день.

Подполковник Матвийчук рассказал о тактиках россиян, которые они используют на указанном участке фронта.

По его словам, перед штурмом позиции россияне выпускают по украинским позициям десятки ракет и минометов, чтобы уничтожить блиндажи и оставить выживших защитников в «контуженном» состоянии.

«Затем отправляют штурмовые подразделения из 10−12 человек… Мы называем их подразделениями Z, то есть они происходят из исправительных колоний… Они не являются профессионалами, просто кормом», — сказал он.

Матвийчук добавил, что во второй линии российской обороны находятся чеченские подразделения, которые угрожают расстрелом тем, кто хочет отступить. За ними — более профессиональные российские войска.

Матвийчук отметил, что россияне в этом районе являются «новыми», а атаки более хаотичные, чем скоординированные.

Кроме того, армия РФ активно применяет тактику выжженной земли.

Собеседники NYT признают, что на юге они двигаются медленнее, чем хотелось бы, и «каждый метр отвоеванной земли стоит украинской крови».

Подполковник Матвийчук отметил, что Кремль никогда не отказывался от своих амбиций захватить всю Донецкую и Луганскую области, поскольку прорыв украинских линий обороны и продвижение к Лиману в Донецкой области обеспечит России то, что можно было бы подать как «победу».

Ранее спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый опроверг потерю трех населенных пунктов вблизи Купянска на Харьковщине.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что ситуация на востоке Украины остается сложной, поскольку российские оккупанты наступают на Купянском направлении, где они имеют целью разгромить ВСУ в районе Купянска и продвигаться в глубину оборонительной линейной группировки украинских Сил обороны.

25 июля Череватый сообщил, что после того, как Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов с позиций возле села Андреевка в Донецкой области, они могут окружить россиян в Бахмуте.

24 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

Череватый также отмечал, что на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.