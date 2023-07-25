Битва за Бахмут. В ВСУ объяснили, почему было важно выбить россиян с позиций возле Андреевки 25 июля, 13:55 Украинские военные под Бахмутом, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS/File Photo)

После того, как Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов с позиций возле села Андреевка в Донецкой области, они могут окружить россиян в Бахмуте.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона во вторник, 25 июля.

«Она [Андреевка] как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага», — пояснил он.

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По словам Череватого, российские военные уже действуют без превосходства и «очень хорошо» готовятся, минируя позиции. Именно поэтому перед штурмовыми операциями украинские подразделения проходят мощную подготовку, говорит он.

Фото: Deepstate

Утром 25 июля Генштаб заявил, что ВСУ выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении и те отступили. Также оккупанты безуспешно наступали в районах северо-западнее села Орехово-Васильевка, южнее Ивановского и западнее Клещиевки.

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Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.



По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении украинские военные ежедневно продвигаются на сотни метров.