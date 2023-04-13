День, когда Нептун потопил Москву. 13 апреля в Украине будут отмечать профессиональный праздник работников ОПК — Зеленский 13 апреля, 17:29 Владимир Зеленский наградил работников украинской оборонной промышленности (Фото:Офис президента)

13 апреля в Украине будут отмечать профессиональный день работников оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Facebook.

Глава государства подписал соответствующий указ. Он напомнил, что 13 апреля 2022 года украинская крылатая противокорабельная ракета Нептун отправила российский флагман Черноморского флота крейсер Москва «именно туда, где ему и место, как и всем остальным российским военным кораблям».



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«Поздравляю вас с профессиональным днем и благодарю за то, что ваша работа добавляет всей Украине времени и возможностей, побед и безопасности!» — сказал президент.

Он вручил награды работникам украинского ОПК и провел совещание с руководителями предприятий ОПК и центральных органов власти. Зеленский отметил, что сейчас существует много успешных примеров применения украинского оружия, техники и снарядов. Он призвал развивать и наращивать производство ракет, снарядов, техники, двигателей и так далее.

«Украинский оборонно-промышленный комплекс может стать и, уверен, станет одной из ключевых отраслей нашей экономики, как и должно было быть с момента обретения нашей независимости. Мы будем видеть соответствующие увеличения объемов государственного заказа», — добавил Зеленский.



13 апреля защитники Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным Украины, с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

Украинская разведка сообщала, что семьи моряков с крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.