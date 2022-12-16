«Армии нужны быстрые решения». Чем Укроборонпром вооружает ВСУ — интервью со спикером государственного концерна 16 декабря, 14:18 Эксклюзив НВ Снаряды советского калибра, изготовленные в Украине (Фото:Державний концерн Укроборонпром / Facebook)

Спикер государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад в интервью Радио НВ рассказала, как производят снаряды, беспилотники, ракеты и другое вооружение для ВСУ и планируют ли его экспортировать.

— Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на днях заявил, что у нас полностью уже отлажено выполнение калибра 152 мм и 122 мм. Он сказал, что мы уже переходим на промышленные потоки производства таких украинских снарядов советского образца. Можем ли мы говорить о том, что у нас армия будет полностью ими обеспечена? И есть ли у нас уже способность формировать резервы снарядов на складах? Или пока все еще с потока передается на фронт?

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— На сегодняшний день государственный концерн Укроборонпром и входящие в его состав предприятия действительно развернули серийное производство боеприпасов советских калибров 122-мм и 152-мм. Это те боеприпасы, недостаток которых ощущался в нашей артиллерии больше всего. Если 155 мм — натовский стандарт калибра, мы бы еще могли привезти из-за границы от наших союзников, партнеров, то нехватка 152-мм и 122-мм снарядов ощущалась. Склады существенно иссякли, и завозить из-за границы становилось все труднее.

Поэтому возникла необходимость развернуть такое производство на территории Украины. Отмечу, что нам это давалось тяжело, поскольку приходится думать и держать в уме постоянно вопросы безопасности. Если до войны можно было рассматривать развертывание такого производства в одном месте, то сегодня речь шла о том, чтобы развернуть во многих местах Украины, ведь приходится собирать эти боеприпасы во многих местах Украины — в защищенных местах с мыслью о жизни и здоровье наших сотрудников.

Нам удалось наладить серийное производство. Когда мы говорим о серии, то речь идет о количестве от тысячи снарядов или больше в месяц. Это если говорить на языке технических документов.

Удастся ли нам быстро обеспечить нашу артиллерию этими снарядами? Нет, не удастся, потому что потребности каждый день гораздо больше, чем мы на сегодня производим. Но скажу, что ежемесячно наши мощности производить эти снаряды увеличиваются. То есть мы наращиваем производство этих снарядов и не сбавляем темп в дальнейшем. Поэтому выйти на те потребности арты наших Вооруженных сил, которые есть сегодня, — это наша одна из ключевых задач. Чтобы снарядов хватало для того, чтобы вести оборону наших позиций и проводить контрнаступательные действия.

— Это полный цикл, замкнутый в Украине? Или такое производство не было бы возможным без наших западных партнеров?

— Когда мы говорим о налаженном производстве снарядов в Украине, то говорим также и о том, что некоторые комплектующие мы все-таки завозим из-за границы. Потому это не украинское производство на 100%. Снаряд украинский — нет.

Когда мы говорим о сотрудничестве с западными и зарубежными партнерами, мы говорим о том, чтобы увеличить, нарастить объемы этих снарядов, в частности благодаря мощностям западных стран. Мы сегодня заключаем международные договоры с нашими союзниками, которые предусматривают, в частности, увеличение количества производства снарядов советских калибров.

— Что можно говорить о калибре 155 мм натовского стандарта? Вооруженные силы Украины органично двигаются в НАТО. Есть ли потребность и возможности их производить? Важно еще учесть послевоенный период, потому что если нам удастся наладить такое производство, мы должны стать хорошим партнером для стран НАТО, имеющих 155-мм.

— Предприятия Укроборонпрома могут производить 155 мм снаряды. У нас есть мощности для развертывания и производства. Однако на сегодняшний день потребность Вооруженных сил Украины, сил безопасности и обороны больше сводится к обеспечению объемов снарядов именно советских калибров. Поэтому на них мы сейчас фокусируемся.

— Недавно вы говорили о том, что украинский беспилотник, способный нести полезную нагрузку на тысячу километров дальности, уже находится на финальной стадии испытаний. Что изменилось с того периода, имеем ли мы его возможность поставить на боевое применение?

— На сегодняшний день наш беспилотник, который должен стать платформой носителем (т.е. это не исключительно дрон-камикадзе, это платформоноситель, который может быть как корректирующим, так и ударным дроном) проходит испытание под воздействием РЭБ. Нам очень важно пройти эти испытания успешно, ведь это будет гарантировать его сохранение, целостность при выполнении боевых задач.

Как только испытания под влиянием РЭБ будут завершены, я надеюсь, успешно, мы сможем перейти к боевому применению. Конечно, мы на этом этапе вынуждены будем перейти, так сказать, в режим тишины.

Но на сегодняшний день речь не идет о разработке и производстве одной «птички». Мы понимаем, что одна птичка совершенно никак не повлияет на ход боевых действий. Так или иначе — их нужно много. Поэтому мы говорим о том, что в разработке уже находятся несколько машин, которые должны быть применены во время этой освободительной украинско-российской войны.

Мы со своей стороны обязались это сделать к Новому году. Стараемся всячески соблюсти это обещание перед украинским народом, ведь это наша борьба, все ждут ярких, громких побед.

Поэтому на сегодняшний день испытания продолжаются. Пока все этапы, предшествовавшие испытаниям под влиянием РЭБ, прошли успешно. Ждем завершения и этого этапа.

— В производстве «птичек» задействован частный сектор? Западные медиа после прилетов по военным аэродромам в России начали писать о том, что «та конкретная разработка — это совместная работа государственного сектора и частного сектора». Насколько сейчас частные производители беспилотных летательных аппаратов вовлечены в процессы работы нашего оборонно-промышленного комплекса? Есть часть людей из частной среды производителей БПЛА, критикующих государство за то, что у него, скажем так, нет шефства над процессом. Что сейчас изменилось, есть ли какие-либо улучшения ситуации?

— Еще летом этого года по поручению верховного главнокомандующего президента Украины Владимира Зеленского совместно с Министерством обороны Украины и Генштабом ВСУ мы разработали комплексную программу развития беспилотных летательных аппаратов. Зачем это? Для того чтобы понимать, какое место тех или иных беспилотных летательных аппаратов на поле боя, какие именно тактико-технические характеристики должны быть свойственны тем или иным дронам, что в избытке, чего не хватает, какой боеприпас они должны нести.

Мы эту программу летом еще разработали. К тому же мы привлекали как государственных производителей дронов, так и частных. Мы собрали всех за одним столом, чтобы максимально объединить усилия, предложили наши мощности для производства, для сборки таких беспилотников. Обсудили возможные пути сотрудничества, потому что мы понимаем, что война — это не время для конкуренции, а время для максимальной координации и синергии усилий.

С тех пор программа нами была разработана, передана всем стейкхолдерам, чтобы ее утвердили. И на сегодняшний день мы в тесной связи с частными производителями.

Я могу сказать, что ни один дрон, который есть на вооружении Вооруженных сил Украины, а их более сотни, на 100 процентов не состоит из украинских комплектующих. Так или иначе мы что-то заимствуем из-за границы: те же платы или другие проводники. Поэтому говорить о том, что наш дрон, наш платформоноситель является абсолютно украинским продуктом, ошибочно.

Однако следует отдать должное, что ни одна компания — ни государственный производитель, ни частный — самостоятельно справиться с этим не может. Поэтому привлекаем к этому и партнеров из-за границы.

— Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сделал заявление о том, что семь новых беспилотных летательных аппаратов были поставлены на вооружение в Вооруженные силы Украины, и это произошло за последний месяц. Что дало возможность совершить такой прорыв?

— Не надо искать кошку в темной комнате — идет война, и эта война требует очень быстрых и эффективных решений. Очевидно, что за время полномасштабного вторжения за более чем 10 месяцев, как государственные, так и частные секторы оборонно-промышленного комплекса работали над тем, чтобы сделать нашу армию еще [более] боеспособной.

На сегодняшний день на вооружении нашей армии находятся более сотни разных беспилотников, дронов. И очевидно, что мы в режиме реального времени теряем во время ведения боевых действий. И потребность в замещении постоянно большая.

Для выполнения тех или иных боевых задач требуются специальные дроны — это могут быть разведывательные, ударные, корректирующие — и они нужны. Поскольку оборонно-промышленный сектор не стоит на месте, мы все эти месяцы работаем над тем, чтобы, во-первых, усовершенствовать имеющиеся разработки, по-дурацки, появилась та или иная «птичка», которая может заполнить пустую нишу.

И приятно, что наш заказчик — Министерство обороны — максимально реактивно реагирует на то, чтобы брать на вооружение те образцы беспилотных летальных аппаратов, которые прошли успешное испытание и могут переходить к боевому применению.

— Что мешало это делать не во время широкомасштабной войны?

— Я, может, не буду слишком оригинальна, но скажу, что наши предприятия работают по заказу государства. То есть, если есть государственный оборонный заказ на производство, на разработку, на ремонт, то, соответственно, есть под это контракт. Если контракта нет, то государственное оборонное предприятие не может по своему усмотрению определить, что, например, завтра войску понадобился такой-то дрон, его нужно взять в работу.

Конечно, вы скажете, что есть предприятия, которые до полномасштабного вторжения имели условно свободные оборотные средства и могли заниматься разработками. Собственно эти свободные оборотные средства и использовались для того, чтобы закупать необходимое оборудование, чтобы запускать этот производственный процесс.

Почему это «побежало»? Армия видит, если та или иная машина, та или иная «птичка» себя уже зарекомендовала как успешная и может нести уже боевые задачи, соответственно, это все очень быстро берется на вооружение. Если что-то нужно разрабатывать, тратить время на изготовление (потому что мы понимаем, что это далеко не один месяц), это все идет на паузу. Армии нужны быстрые решения, армии нужно вооружение, военная техника на сегодня или даже на позавчера.

Поэтому к тому, что может быть в перспективе, подход был несколько искривлен, потому что это долго, у нас столько времени нет.

История с Шахедами, иранскими мопедами. В обществе создалось впечатление, что этот абсолютно простой, примитивный, как говорят люди, дрон разработали иранцы, хотя иранского там очень мало на самом деле. И успешно оно бьет по целям, кошмарит гражданское население Украины. А на самом деле на разработку этого дрона ушло от шести до десяти лет. То есть это, возможно, и примитивный, и простой в своем классе дрон, однако на его разработку действительно потратили до десяти лет.

И не стоит ожидать, что что-то подобное могло появиться в Украине во время полномасштабного вторжения через неделю, через две или несколько месяцев. Но мы, со своей стороны, безусловно, как только получили такие образцы, его разобрали вдоль и поперек по несколько раз, чтобы понять и сделать на порядок лучшее, что сейчас завершаем до логического конца.

— Нептун впервые использовался успешно в апреле этого года, на третий месяц уже широкомасштабной войны. Очевидно, он не был готов к началу войны. Что сейчас с Нептуном? У нас ведь тоже были перспективные разработки. Например, Грим-2 — наши баллистические ракеты, способные нести нагрузку чуть ли не на 500 километров. Эти ракетные программы уже находятся в производстве?

— Ракетная программа находится на особом ежедневном контроле президента Украины Владимира Зеленского. Ракетную программу по его поручению разрабатывал государственный концерн Укроборонпром, и на сегодняшний день она выполняется. Как и сам Нептун, несет боевое дежурство. Пожалуй, это все, что я могу сказать по ракетной программе.

— Поговорим о будущем немного. Мы провели сейчас целый ряд важных модификаций, улучшений даже старых образцов иностранного вооружения. Все эти вещи подлежат под определенный патент Украины, на котором мы сможем потом зарабатывать, предоставлять такие услуги другим странам. Или это все-таки сейчас не ко времени?

— Со времени начала полномасштабного вторжения только государственным концерном Укроборонпром было заключено, если мне память не изменяет, 26 международных договоров с нашими союзниками. Речь идет в основном о странах Европы и Соединенных Штатах Америки. Это то, к чему мы стремились во время энного количества лет реформирования нашего государственного оборонно-промышленного комплекса.

Речь шла о создании совместных предприятий со странами-членами НАТО, со странами западного цивилизованного мира с тем, чтобы осовременивать наш государственный ОПК и повышать обороноспособность нашей армии.

Нам очень сложно работать в условиях полномасштабной войны, ведь риски прилетов для работников предприятий остаются высокими. И предприятия мы вынуждены были рассредоточить и дублировать мощности, что создает более широкое логистическое плечо. Так или иначе — это усложняет в целом работу.

Но сегодня мы заключили ряд международных соглашений с тем, чтобы налаживать совместное производство, чтобы увеличивать объемы производства тех же снарядов советского калибра и не только советского, чтобы в конце концов поработать в сфере высокотехнологичных, наукоемких отраслей.

В этих соглашениях, которые мы заключили, лежит ответ — что мы наконец-то можем модернизировать наш ОПК совместно со странами партнерами. Не так быстро это происходит, как нам бы этого хотелось. Мы понимаем, что наш государственный оборонно-промышленный комплекс вынужден бежать очень быстро, но партнерам нужно больше времени для того, чтобы запускать тот или иной процесс.

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Но я вас хочу заверить, что совместные продукты военного назначения в следующем году мы точно увидим. То есть это то, к чему мы шли — совместная кооперация, которая предусматривает взаимный трансфер технологиями и производство вооружения и военной техники, которая могла бы вытеснить и заменить советский сегмент в рядах наших ВСУ.

— Речь не идет о продаже техники за границу, заключении контрактов по экспорту военной техники, производимой в Украине?

— Война — это витрина твоего вооружения и военной техники. На самом деле, все понимают, какая техника украинского производства произвела впечатление и показала свою эффективность во время ведения боевых действий. И я вам хочу сказать, что, конечно, на нее есть спрос, но пока в нашей стране продолжается полномасштабная война, об экспортных контрактах мы не имеем права думать и говорить. Все это — на после победы.

Во время этой освободительной войны у нас уже есть первые точки соприкосновения контактов с международными партнерами. Мы уже начинаем говорить с ними о том, чтобы совместно разрабатывать, унифицировать, скажем, те же пушки для разной колесной бронированной техники. И это позволит заходить в более глубокую кооперацию в оборонно-промышленный комплекс Альянса для Украины как будущего члена НАТО.

Поэтому, безусловно, сегодня мы говорим о насыщении украинской армии необходимыми образцами вооружения и военной техники. Однако с перспективой совместного производства и кооперации, и, конечно, экспортных контрактов.