Резников анонсировал новый «сюрприз» для российских кораблей 10 апреля, 23:05 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Спустя почти год после уничтожения российского крейсера Москва Украина все еще не может рассказать всех деталей операции, потому что россияне еще не обо всем знают, и для их флота готовятся новые «сюрпризы».

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

«Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я ознакомлен, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой — благодаря его усилиям и его команды это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть. Некоторые есть нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной „сюрприз“ на море, очередную „бавовну“, связанную с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю», — сказал Резников.

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Он также напомнил, что именно флагман РФ был потоплен всего дважды за историю существования российского флота — во время российско-японской войны возле острова Цусима в 1904 году и во время войны РФ против Украины в 2022 году.