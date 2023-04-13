Потрясающий успех. В ГУР рассказали, как удар по крейсеру Москва повлиял на ход войны

13 апреля, 11:49
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Крейсер Москва идет ко дну (Фото:ГУР)

Крейсер Москва идет ко дну (Фото:ГУР)

Год назад ВСУ ударили по крейсеру Москва, в украинской разведке рассказали, как этот удар повлиял на ход войны.

«Ракетный удар с украинского комплекса „Нептун“ помог флагману черноморского флота России найти другой, единственно возможный для „русского военного корабля“ курс — на… дно!», — говорится в сообщении.

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В ГУР подчеркнули, что уничтожение крейсера — это потрясающий успех в войне с российским агрессором.

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В значительной степени именно это событие позволило Силам безопасности и обороны Украины:

  • освободить остров Змеиный;
  • заставить россиян разблокировать судоходные торговые пути;
  • снизить уровень угроз с акватории Черного моря;
  • нанести удар по морально-психологическому состоянию врага;
  • убедить московитов, что деоккупация Крыма неизбежна.

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

Украинская разведка сообщала, что семьи моряков с крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Война России против Украины Крейсер Москва

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