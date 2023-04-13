После победы Украины затонувший крейсер Москва станет локацией для дайверов — Резников 13 апреля, 09:52 Крейсер Москва идет ко дну (Фото:OSINTtechnical)

После победы Украины затонувший крейсер Москва станет локацией для дайверов, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в четверг, 13 апреля — годовщину удара по флагману черноморского флота РФ.

«Уверен, что после нашей победы «Москва» станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост — «за российский военный флот — до дна!», — написал он в Facebook.

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Министр напомнил, что ровно год назад Военно-морские силы ВСУ переписали вековую историю, ударив украинскими ракетами Нептун по флагману черноморского флота РФ, ракетному крейсеру Москва, который за сутки затонул.

«Вспомните настроение годичной давности. Событие было настолько вдохновляющим, и одновременно невероятным, что многим казалось — это не может быть правдой. Ведь в последний раз россия теряла свой флагман больше столетия назад», — написал он.

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.

Украинская разведка сообщала, что семьи моряков с крейсера Москва заставляют замалчивать информацию о своих погибших родственниках, угрожая невыплатами компенсаций.