В Энергодаре и Мариуполе заметили российские мобильные радиационные лаборатории — партизаны 4 июля, 22:21 Замечена мобильная радиационная лаборатория (Фото:Атеш/Телеграм)

Во вторник, 4 июля, во временно оккупированных Энергодаре и Мариуполе заметили российские мобильные радиационные лаборатории. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке российских оккупантов к теракту на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Телеграм-канал партизанского движения Атеш.

Сообщается, что по Энергодару и Мариуполю постоянно ездят мобильные радиационные лаборатории, которые были переданы из Воронежской области РФ.

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В последнее время Россия начала распространять фейки о том, что Украина готовится к провокации на ЗАЭС.

4 июля Ренат Карчаа, которого кремлевские пропагандисты называют «советником главы Росэнергоатома» России, анонсировал российский теракт на ЗАЭС.

Российские пропагандисты распространили его заявление, в котором он врет о том, что Украина якобы «собирается атаковать ЗАЭС» в ночь на 5 июля «высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе».

В то же время ВСУ официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации оккупантов на территории временно оккупированной ЗАЭС.

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22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».



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Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и выехала из Энергодара.

В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.