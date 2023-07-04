В Энергодаре и Мариуполе заметили российские мобильные радиационные лаборатории — партизаны
Замечена мобильная радиационная лаборатория (Фото:Атеш/Телеграм)
Во вторник, 4 июля, во временно оккупированных Энергодаре и Мариуполе заметили российские мобильные радиационные лаборатории. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке российских оккупантов к теракту на Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Телеграм-канал партизанского движения Атеш.
Сообщается, что по Энергодару и Мариуполю постоянно ездят мобильные радиационные лаборатории, которые были переданы из Воронежской области РФ.
В последнее время Россия начала распространять фейки о том, что Украина готовится к провокации на ЗАЭС.
4 июля Ренат Карчаа, которого кремлевские пропагандисты называют «советником главы Росэнергоатома» России, анонсировал российский теракт на ЗАЭС.
Российские пропагандисты распространили его заявление, в котором он врет о том, что Украина якобы «собирается атаковать ЗАЭС» в ночь на 5 июля «высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе».
В то же время ВСУ официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации оккупантов на территории временно оккупированной ЗАЭС.
22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».
Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.
2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и выехала из Энергодара.
В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.