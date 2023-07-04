В России фактически анонсировали провокацию на ЗАЭС ночью 5 июля

4 июля, 21:48
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ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ренат Карчаа, которого кремлевские пропагандисты называют «советником главы Росэнергоатома» страны-агрессора России, анонсировал российский теракт на захваченной Запорожской АЭС.

Пропагандисты во вторник, 4 июля, распространили заявление Карчаа, в котором он лжет о том, что Украина якобы «собирается атаковать ЗАЭС» в ночь на 5 июля «высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе». Представитель страны-террориста также цинично солгал о том, что Украина якобы собирается «ударить» по своей АЭС «ракетой Точка-У с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами».

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Ранее в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут подорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины. По данным ВСУ, страна-агрессор может пойти на провокацию в ближайшее время.

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Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил в комментарии 24 каналу, что «новые вбросы российской пропаганды по ситуации на Запорожской АЭС — это примитивная и лживая ИПСО». Информация о том, что Украина якобы может атаковать территорию ЗАЭС беспилотниками, конечно, не соответствует действительности, подчеркнул Юсов.

В ГУР отметили, что фейки россиян могут быть ответом на широкую информационную кампанию, которую Украина ведет в мире с освещением преступлений российских захватчиков на территории Запорожской АЭС и других объектов критической инфраструктуры. Также, по словам Юсова, такие информационные кампании могут проводиться как подготовка и информационное прикрытие к подлинным террористическим действиям.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Инфографика: NV

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.

В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Фейк Запорожская область Российская пропаганда Запорожская АЭС ЗАЭС Теракт Война России против Украины

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