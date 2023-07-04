Минздрав дал рекомендации на случай российского теракта на ЗАЭС
Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В случае российского теракта на временно захваченной Запорожской АЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.
Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.
Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее, пишут в министерстве. Жителей призвали следить за дальнейшими сообщениями и следовать инструкциям от властей.
Тем, кому будет рекомендовано эвакуироваться, следует собрать в чемодан или рюкзак:
- Документы и их копии (документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).
- Маску для лица или респиратор.
- Аптечку и недельный запас лекарства (если у вас хронические заболевания).
- Влажные салфетки.
- Сменную одежду и обувь.
- Минимально необходим запас воды и пищи.
«Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах», — добавили в Минздраве.
Тем, кто находится в зоне радиационной аварии, можно выходить из построек только после соответствующих указаний властей. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения для жителей, которые будет эвакуироваться собственным автомобилем.
22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».
Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.
2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.
В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.