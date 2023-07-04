Минздрав дал рекомендации на случай российского теракта на ЗАЭС 4 июля, 21:49 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В случае российского теракта на временно захваченной Запорожской АЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.

Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее, пишут в министерстве. Жителей призвали следить за дальнейшими сообщениями и следовать инструкциям от властей.

Видео дня

Тем, кому будет рекомендовано эвакуироваться, следует собрать в чемодан или рюкзак:

Документы и их копии ( документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях).

документы, удостоверяющие личность, медицинские документы, правоустанавливающие документы, удостоверяющие право собственности на движимое и недвижимое имущество, контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях). Маску для лица или респиратор.

Аптечку и недельный запас лекарства ( если у вас хронические заболевания).

если у вас хронические заболевания). Влажные салфетки.

Сменную одежду и обувь.

Минимально необходим запас воды и пищи.

«Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах», — добавили в Минздраве.

Инфографика: МОЗ

Тем, кто находится в зоне радиационной аварии, можно выходить из построек только после соответствующих указаний властей. Органы местных властей сообщат о расположении пунктов эвакуации, а также самых безопасных маршрутах передвижения для жителей, которые будет эвакуироваться собственным автомобилем.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.

В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.