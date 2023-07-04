Чего ждать в случае подрыва Запорожской АЭС 4 июля, 11:31

Как бы ни пытались разрушить ЗАЭС, ситуация не будет такой, как в случае аварии на Чернобыльской атомной — уверяют эксперты. Некоторое сходство они обнаруживают с аварией в городе Фукусима

Уроки Фукусимы

В мире были две аварии на атомных станциях кроме Чернобыльской. Речь идет о Фукусиме (в Японии) и Три-Майл-Айленд (в США). Именно трагедия в Японии может служить для нас полезным уроком.

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Все помнят аварию на АЭС Фукусима-1, но мало кто знает, что в ее результате не было зафиксировано ни одного случая острой лучевой болезни.

Непосредственно в 2011 году погибло около 18,5 тысяч человек. Но причиной их гибели считают землетрясение и вызванное им цунами, а не выброс радиоактивных элементов.

Лишь одна смерть является доказанным следствием облучения: через семь лет после аварии, умер один из японских спасателей.

Авария произошла под натиском цунами, которое снесло систему охлаждения атомной станции. Хотя, почувствовав землетрясение, защитная система автоматически прекратила работу станции, 4 из 6 атомных реакторов были повреждены и произошел выброс радиоактивных элементов в окружающую среду.

Как и Чернобыльская, авария в Фукусиме получила самый высокий рейтинг по международной шкале ядерных катастроф. Хотя считается, что радиационные выбросы в Японии составили лишь 20% по сравнению с чернобыльскими.

Если Путин готов жертвовать своим населением, то остается еще « фактор Эрдогана»

В то же время, уровень радиации был превышен даже в радиусе 40 км вокруг Фукусимы. И с 2011 года, несмотря на вложения в ликвидацию последствий радиационного загрязнения триллионов иен, эта территория остается пустынной.

Последствия возможной аварии на ЗАЭС

Российские агрессоры заминировали крупнейшую в Европе и третью в мире по мощности атомную электростанцию, имеющую шесть энергоблоков по 1 млн кВт каждый.

Еще в начале тысячелетия ЗАЭС входила в тройку лучших атомных станций (по оценке МАГАТЭ). Поэтому действительно можно говорить, что эта станция имеет высокий уровень защищенности. Поскольку все ее шесть реакторов относятся к типу ВВЭР-1000/320, что является на порядок более безопасными, чем реакторы типа РБМК-1000 Чернобыльской АЭС.

Надежная конструкция реакторов способна противостоять сильнейшему землетрясению или смерчу, даже выдержит падение нетяжелого самолета. Но их конструкторы не предполагали, что в третьем тысячелетии найдутся нелюди, которые захотят умышленно взорвать ядерный объект.

Поэтому нет гарантий что не произойдет выброса в окружающую среду радиоактивных элементов: изотопов цезия, йода и определенное количество стронция.

По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения в шести реакторах и хранилище ЗАЭС расположено до 18 тыс. сборок ядерного топлива. Для сравнения на четвертом реакторе ЧАЭС было в 9 раз меньше — 2 тыс. топливных сборок.

В то же время, важно понимать, что, в случае системного подрыва ЗАЭС, радиоактивное облако достигнет и российских территорий. И если Путин готов жертвовать своим населением, то остается еще «фактор Эрдогана». Ведь радиационное загрязнение непосредственно будет угрожать Турции.

Выброс на Фукусиме привел к попаданию значительного количества радиоактивного загрязнения в воды Тихого океана. Но поскольку океаны сообщаются, то совокупность мировых водных ресурсов «растворила» радиацию в своих глубинах.

Черное море — небольшая водная акватория, которая и так испытывает большое экологическое давление, в частности в результате подрыва Каховского водохранилища. В случае его радионуклидного загрязнения, этот водный ресурс и все страны на его побережье перестанут быть рекреационной зоной.

Сейчас можно лишь очень приблизительно указать зону отчуждения в случае подрыва именно реакторов. Она составит около 30 тыс. кв. км.

Что делать в случае подрыва ЗАЭС?

Какие выбросы попадут в воздух в случае повреждения энергоблоков?

Это — изотопы йода-131, цезия-137, стронция-90.

Единственный препарат, способный уменьшить попадание в организм одного из трех радиоактивных элементов это — йодид калия. Его с прошлого года активно раскупали в аптеках. А специалисты не устают повторять, что этот препарат не имеет профилактического действия. И в случае его применения без показаний он может нанести большой вред организму.

У среднестатистического украинца или украинки в организме ощутимый дефицит йода. Поскольку его не хватает в нашем типичном питании. Поэтому, в случае попадания радиоактивного йода в окружающую среду, организм компенсирует имеющийся дефицит за счет именно его. Радиоактивный йод может иметь опасные последствия для людей.

Как работает йодид калия? Если его выпить сразу после выброса радиоактивных веществ в воздух, то именно он заполнит собой щитовидную железу и не пропустит в человеческий организм радиоактивный аналог.

Но это работает лишь в случае, если принимать йодид калия строго в соответствии с назначением.

К радиационной опасности надо относится по аналогии с воздушной тревогой. Если в вашем регионе воздушная тревога не объявлена, то нет необходимости идти в бомбоубежище. Соответственно, если нет официального объявления от властей, ни в коем случае не надо употреблять йодид калия.

Внимательно слушайте рекомендации ГСЧС и учреждений местной власти.

Для тех, кто проживает в 50-километровой зоне вокруг ЗАЭС, Министерство здравоохранения дало соответствующие рекомендации по содержанию домашней аптечки.

Что можно сделать в ситуации тревожного ожидания?

Вообще стоит сделать кое-что для собственного здоровья независимо от ситуации на ЗАЭС. Позаботьтесь о ликвидации дефицита йода в собственном организме и позаботьтесь о здоровье близких.

Для этого увеличивайте присутствие в вашем рационе таких морских продуктов как красные и бурые водоросли (ламинария), рыба (вроде палтуса, сельди), позволяйте себе креветки и используйте морскую или йодированную соль вместо обычной. Рекомендуется регулярно потреблять печень, особенно говяжью.

Тем, кто не любит водоросли и рыбу, стоит использовать пищевые добавки йода. Это достаточно универсальный совет, основанный на недостатке этого элемента в типичной украинской кухне. Но употребление таких добавок возможно если нет противопоказаний по здоровью.

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