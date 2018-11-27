"Суд" арестовал четверых захваченных Россией украинских моряков

Оккупационный суд Симферополя избрал меру пресечения еще для двух захваченных украинских моряков Юрия Будзыло и Андрея Опрыско.
Об этом сообщает LIFE SHOT и журналист Антон Наумлюк.
Согласно сообщениям, старшего матроса катера Никополь Андрея Опрыско и моряка Юрия Будзыло арестовали на два месяца. Ранее суд арестовал на два месяца члена экипажа буксира Яны Капу Виктора Варемеза и моряка Сергея Цыбизова.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
Смотрите также
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
Смотрите также
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.
27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.
Смотрите также
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования