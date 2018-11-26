26 ноября 2018, понедельник

ФСБ показала "допрос" захваченных украинских моряков

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Россия допросила матроса Сергея Цыбизова
Фото: скрин видео

Россия допросила матроса Сергея Цыбизова

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала оперативное видео допросов украинских военнослужащих, задержанных во время попытки прохода через Керченский пролив 25 ноября.

Как сообщает ТАСС, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере Никополь), комендор-сигнальщик, матрос катера Никополь Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Кроме того, в ФСБ РФ обнародовали свою хронологию событий в районе Керченского пролива. В докладе российской спецслужбы говорится, что корабли ВМС Украины были опознаны "в исключительной экономической зоне РФ" еще 24 ноября. А в 06.40 26 ноября задержанные суда были доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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