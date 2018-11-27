"Суд" над украинскими моряками: члена экипажа буксира Яны Капу арестовали на два месяца

Подконтрольный России Киевский районный суд оккупированного Симферополя на два месяца арестовал члена экипажа буксира Яны Капу Виктора Варемеза.

Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

Аналогичную меру пресечения избрали для моряка Сергея Цыбизова.

Он также предположил, что такая же мера пресечения будет избрана и для остальных украинских моряков.

27 ноября в окуппированном Крыму началось судебное заседание, на котором избирают меру пресечения захваченным в Керченском проливе украинским морякам.

Накануне ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих, задержанных во время попытки прохода через Керченский пролив 25 ноября.

По информации российских СМИ, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере Никополь), комендор-сигнальщик, матрос катера Никополь Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины (воинская часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и др.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать